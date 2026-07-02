Актрисата с български корени Нина Добрев отново привлече вниманието на социалните мрежи, след като се появи на мач от Световното първенство по футбол 2026 в Ню Йорк. Звездата е била забелязана на сблъсъка между Франция и Швеция, игран на 30 юни в Ню Йорк, пред около 80 000 зрители на стадиона.

Добрев демонстрира непринуден спортно-елегантен стил от трибуните на Мондиала, облечена с бяла шапка с козирка, бял потник, бежови дънки и черни слънчеви очила. В публикувани от нея сторита в социалните мрежи тя споделя моменти от атмосферата на стадиона, като дори се вижда как похапва сочен стек и пържени картофки от трибуните, наслаждавайки се на мача.

В своите Instagram Stories тя не пропусна да сподели и за своя малък „инцидент“ – сосът от ястието изцапа белия ѝ потник. С типично самоироничен тон тя добавя надпис: „толкова типично за мен“, което бързо се превръща в тема за коментари сред феновете ѝ.

Снимка: https://www.instagram.com

Тайнствен непознат

В някои от кадрите от същата вечер се забелязва и мистериозна мъжка фигура до Добрев, което допълнително разпалва интереса на феновете и медиите. Това не е първият път, в който актрисата е свързвана с подобни спекулации – напоследък тя често е в центъра на слухове за личния си живот.

Звездата е била засичана в Ню Йорк в компанията на нов мъж, като папарашки снимки и слухове вече я свързват с моделa Дъги Джоузеф, с когото е била видяна на публични събития и разходки из града. Макар нито един от тях да не е потвърдил официално връзка, вниманието към личния ѝ живот остава силно, особено след разваления годеж с бившия ѝ партньор професионалният сноубордист Шон Уайт.

Припомняме, че през октомври 2024 г. Vogue съобщи, че Уайт ѝ е предложил брак с 5-каратов диамантен пръстен от Лорейн Шварц в ресторант Golden Swan в Ню Йорк. „Той каза всички правилни неща“, сподели Добрев пред списанието.

Но през септември 2025 г. People потвърди, че двойката е прекратила годежа си и се е разделила. „Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, каза източник пред изданието.