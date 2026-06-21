Актрисата Нина Добрев отново привлече вниманието на медиите, след като беше забелязана на разходка из улиците на Ню Йорк в компанията на модела Дъги Джоузеф. Двамата бяха заснети заедно, а появата им веднага предизвика спекулации, че актрисата може би има нов човек до себе си.

Кой е мистериозният мъж до Нина?

Снимките на Нина и Дъги Джоузеф се появиха първо чрез публикация на DeuxMoi, където очевидец споделя, че непознатият мъж до актрисата е бил „един от най-привлекателните, които някога е виждал“. Малко по-късно самоличността му беше установена – става дума за успешния модел Дъги Джоузеф, когото Нина следва и в Инстаграм.

Любов или просто приятелство?

Макар че двамата изглеждали спокойни и в добро настроение по време на разходката си, засега няма официално потвърждение, че са двойка. Част от феновете смятат, че между тях има романтична връзка, докато други са убедени, че ги свързва единствено приятелство.

Снимка: Getty Images

След раздялата с Шон Уайт

Нина Добрев е необвързана от септември 2025 г., когато прекрати годежа си с олимпийския шампион по сноуборд Шон Уайт след петгодишна връзка. Малко след това името ѝ беше свързано с известен холивудски актьор, но самата тя категорично отрече слуховете и заяви, че двамата са само приятели.

Снимка: Getty Images

Нито Нина Добрев, нито Дъги Джоузеф са коментирали появилите се спекулации. Засега една обикновена разходка из Ню Йорк остава единственото, което подхранва слуховете за евентуална нова романтична връзка. Дали става дума за началото на нова любовна история или просто за приятелска среща, предстои да стане ясно.