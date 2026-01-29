Нина Добрев изглежда се наслаждава на живота след раздялата си с олимпийския сноубордист Шон Уайт през септември миналата година. На парти по повод филма на нейната приятелка Зоуи Дойч „Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass“ по време на филмовия фестивал „Сънданс“, Добрев е била забелязана да флиртува усилено с мъж, който определено е успял да привлече вниманието й.

Според източник на "People", актрисата е флиртувала с мъж, който е описан с мустак и шапка, а наблюдатели казват, че е изглеждал доста атрактивно. Източниците добавят, че тя е отишла при него и го е заговорила първа, а после двамата са си разменили телефоните. Двойката Добрев–Уайт беше заедно пет години, но изглежда актрисата бързо се възстановява след раздялата.

По време на престоя си на фестивала, Нина Добрев публикува снимки от различни активности, включително каране на ски, масаж и концерт на певеца Бенсън Бун в клуб TAO. Нина Добрев също така се възползва от новия си статут на необвързана, участвайки в хумористична рекламна кампания за ELF Cosmetics и Liquid Death, в която играе „първа среща“ с измислен фронтмен на блек метъл. Освен това тя ще участва в романтичната комедия „It Happened One Summer“.

Припомняме, че Добрев и Уайт се запознават на семинар на Тони Робинс във Флорида. Започват да се срещат през 2019 г. Двамата бързо се събират по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г. Двойката се сгодява през октомври 2024 г., което и двамата споделиха в социалните мрежи. В публикацията си за годежа Добрев сподели романтичната обстановка за предложението за брак с последователите си в Instagram и написа към сладкия момент „Почивай в мир, гадже , здравей, годениче“. По-късно обаче, те не успяват да съхранят връзката си и се разделят по взаимно съгласие.

