Футболните фенове с нетърпение отброяват часовете до един от най-интригуващите двубои от осминафиналите на Световното първенство – сблъсъка между Франция и Швеция, който ще се излъчи от 00:00 ч. българско време. Срещата обещава високо темпо, звездни изпълнения и напрежение до последния съдийски сигнал.

Но футболът никога не е само игра. Големите мачове се превръщат в истински празник, който събира семейства и приятели около масата. И докато на терена ще се води ожесточена битка, в домовете на запалянковците ще се води друга - на вкусовете и кулинарни традиции. Тази вечер на масата ще сложим френски сандвич крок-мосю (Croque Monsieur) и шведски кюфтенца кьотбулар  (Köttbullar).

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А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол. 

Крок-мосю

Ако искате да внесете френски вкус в дома си по време на големия мач, няма по-подходящ избор от класическия крок-мосю. Хрупкав отвън, сочен отвътре и покрит със златиста коричка от разтопено сирене, този сандвич е сред най-предпочитаните френски специалитети за бързо похапване

Необходими продукти (за 4 сандвича)

  • 8 филии тостерен хляб
  • 8 тънки резена шунка
  • 200 г сирене Грюер или Ементал
  • 40 г масло
  • 2 с.л. брашно
  • 250 мл прясно мляко
  • 1 ч.л. дижонска горчица
  • щипка индийско орехче
  • сол и черен пипер

Снимка: instagram/momy__cuisine

Начин на приготвяне

Разтопете маслото в касерола, добавете брашното и разбъркайте. Постепенно налейте млякото, докато получите гладък сос бешамел.

Подправете със сол, черен пипер, индийско орехче и добавете горчицата.

Намажете четири филии с малко от соса, сложете по две резенчета шунка и поръсете с настъргано сирене. Покрийте с останалите филии. Намажете горната част на сандвичите с останалия бешамел и поръсете обилно с настъргано сирене.

Печете в предварително загрята на 200°C фурна около 12–15 минути, след което включете грила за още 2–3 минути, за да получите апетитна златиста коричка.

Нарежете всеки сандвич на две или четири части и ги поднесете в голямо плато. Добавете картофен чипс, кисели краставички, маслини и свежа зелена салата. Така всеки ще може лесно да похапва по време на мача, без да пропусне нито една интересна атака на терена.

Любопитен факт: Ако върху крок-мосю добавите и пържено яйце, той се превръща в друга прочута френска класика - Croque Madame.

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Кьотбулар 

Ако искате да внесете частица от Швеция на масата по време на футболния двубой, пригответе прочутите шведски кюфтенца. Те са едно от най-емблематичните ястия в шведската кухня и са чудесен избор за споделяне с приятели. Поднесени с кремообразен сос и сладко от червени боровинки, те превръщат всяка футболна вечер в истински празник.

Необходими продукти (4–6 порции)

За кюфтенцата:

  • 500 г смес от телешка и свинска кайма
  • 1 малка глава лук, нарязана на ситно
  • 1 яйце
  • 50 г галета
  • 100 мл прясно мляко
  • 1 ч.л. сол
  • ½ ч.л. черен пипер
  • ½ ч.л. бахар
  • ¼ ч.л. индийско орехче
  • 2 с.л. масло за пържене

За соса:

  • 30 г масло
  • 2 с.л. брашно
  • 300 мл телешки бульон
  • 100 мл течна готварска сметана
  • 1 ч.л. дижонска горчица
  • сол и черен пипер

За сервиране:

  • картофено пюре или печени бейби картофи
  • сладко от червени боровинки
  • пресен магданоз

Снимка: instagram/falkensmatochfiske

Начин на приготвяне

Накиснете галетата в млякото за няколко минути.

Смесете каймата с лука, яйцето, омекналата галета и подправките. Омесете добре и оформете малки кюфтенца.

Загрейте маслото в тиган и изпържете кюфтенцата до равномерна златиста коричка. След това ги извадете. В същия тиган разтопете маслото, добавете брашното и разбъркайте. Постепенно налейте бульона, а след това сметаната и горчицата. Варете 3-4 минути до сгъстяване. Върнете кюфтенцата в соса и ги оставете да къкрят още около 5 минути.

Сервирайте шведските кюфтенца с пухкаво картофено пюре или печени картофи, лъжица сладко от червени боровинки и поръсете с пресен магданоз. Ако организирате футболно парти, може да ги поднесете и като хапки с клечки за сервиране, а сосът да бъде в отделна купичка за топене.

 

Какво ще приготвите за предстощия мач?

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