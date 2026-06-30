Футболните фенове с нетърпение отброяват часовете до един от най-интригуващите двубои от осминафиналите на Световното първенство – сблъсъка между Франция и Швеция, който ще се излъчи от 00:00 ч. българско време. Срещата обещава високо темпо, звездни изпълнения и напрежение до последния съдийски сигнал.

Но футболът никога не е само игра. Големите мачове се превръщат в истински празник, който събира семейства и приятели около масата. И докато на терена ще се води ожесточена битка, в домовете на запалянковците ще се води друга - на вкусовете и кулинарни традиции. Тази вечер на масата ще сложим френски сандвич крок-мосю (Croque Monsieur) и шведски кюфтенца кьотбулар (Köttbullar).

А по bTV вече стартира новата поредица „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Крок-мосю

Ако искате да внесете френски вкус в дома си по време на големия мач, няма по-подходящ избор от класическия крок-мосю. Хрупкав отвън, сочен отвътре и покрит със златиста коричка от разтопено сирене, този сандвич е сред най-предпочитаните френски специалитети за бързо похапване.

Необходими продукти (за 4 сандвича)

8 филии тостерен хляб

8 тънки резена шунка

200 г сирене Грюер или Ементал

40 г масло

2 с.л. брашно

250 мл прясно мляко

1 ч.л. дижонска горчица

щипка индийско орехче

сол и черен пипер

Снимка: instagram/momy__cuisine

Начин на приготвяне

Разтопете маслото в касерола, добавете брашното и разбъркайте. Постепенно налейте млякото, докато получите гладък сос бешамел.

Подправете със сол, черен пипер, индийско орехче и добавете горчицата.

Намажете четири филии с малко от соса, сложете по две резенчета шунка и поръсете с настъргано сирене. Покрийте с останалите филии. Намажете горната част на сандвичите с останалия бешамел и поръсете обилно с настъргано сирене.

Печете в предварително загрята на 200°C фурна около 12–15 минути, след което включете грила за още 2–3 минути, за да получите апетитна златиста коричка.

Нарежете всеки сандвич на две или четири части и ги поднесете в голямо плато. Добавете картофен чипс, кисели краставички, маслини и свежа зелена салата. Така всеки ще може лесно да похапва по време на мача, без да пропусне нито една интересна атака на терена.

Любопитен факт: Ако върху крок-мосю добавите и пържено яйце, той се превръща в друга прочута френска класика - Croque Madame.

Кьотбулар

Ако искате да внесете частица от Швеция на масата по време на футболния двубой, пригответе прочутите шведски кюфтенца. Те са едно от най-емблематичните ястия в шведската кухня и са чудесен избор за споделяне с приятели. Поднесени с кремообразен сос и сладко от червени боровинки, те превръщат всяка футболна вечер в истински празник.

Необходими продукти (4–6 порции)

За кюфтенцата:

500 г смес от телешка и свинска кайма

1 малка глава лук, нарязана на ситно

1 яйце

50 г галета

100 мл прясно мляко

1 ч.л. сол

½ ч.л. черен пипер

½ ч.л. бахар

¼ ч.л. индийско орехче

2 с.л. масло за пържене

За соса:

30 г масло

2 с.л. брашно

300 мл телешки бульон

100 мл течна готварска сметана

1 ч.л. дижонска горчица

сол и черен пипер

За сервиране:

картофено пюре или печени бейби картофи

сладко от червени боровинки

пресен магданоз

Снимка: instagram/falkensmatochfiske

Начин на приготвяне

Накиснете галетата в млякото за няколко минути.

Смесете каймата с лука, яйцето, омекналата галета и подправките. Омесете добре и оформете малки кюфтенца.

Загрейте маслото в тиган и изпържете кюфтенцата до равномерна златиста коричка. След това ги извадете. В същия тиган разтопете маслото, добавете брашното и разбъркайте. Постепенно налейте бульона, а след това сметаната и горчицата. Варете 3-4 минути до сгъстяване. Върнете кюфтенцата в соса и ги оставете да къкрят още около 5 минути.

Сервирайте шведските кюфтенца с пухкаво картофено пюре или печени картофи, лъжица сладко от червени боровинки и поръсете с пресен магданоз. Ако организирате футболно парти, може да ги поднесете и като хапки с клечки за сервиране, а сосът да бъде в отделна купичка за топене.