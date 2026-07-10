Семейство Бекъм отново се оказа в заглавията на медиите, но не с поредния скандал с Бруклин, а с визията на Харпър. Единствената дъщеря на Дейвид и Виктория Бекъм се появи на откриването на първия временен магазин на модната марка на майка си в САЩ - House of Victoria в Bal Harbour Shops, Маями, където изненада с промяна във външния си вид.

Тийнейджърката изглеждаше пораснала с новия си рус нюанс на косата, която носеше в характерната си дълга и идеално права прическа. Впечатление направиха и изключително дългите бели нокти, които допълваха модерната ѝ визия.

Няма как да пропуснем факта, че на блясковото събитие за откриването на обекта в Маями, присъства и съпругата на Лео Меси - Антонела Рокузо.

Снимка: https://www.instagram.com

Модната дизайнерка сподели редица снимки заедно с нея и останалите звездни гости, част от които беше и певецът Марк Антъни, който пя на сватбата на Бруклин и Никола Пелц.

За специалното събитие цялото семейство демонстрира подкрепата си към Виктория Бекъм, като всички бяха облечени в нейни дизайнерски модели. На семейната снимка Харпър позира заедно с родителите си – Дейвид и Виктория Бекъм, както и с братята си Ромео и Круз и техните половинки – Ким Търнбул и Джаки Апостел.

Макар да остана по-назад в кадъра, за да бъде фокусът върху майка ѝ, Харпър не остана незабелязана - косата ѝ вече е почти платинено руса! Освен промяната в косата, тя заложи на естествен, но изискан грим с блестящ тен и нежнорозови устни.

Любопитното е, че именно косата на Харпър неведнъж е вдъхновявала майка си Виктория. По-рано тази година дизайнерката също промени визията си, като освежи косата си с топли медени оттенъци, които създават ефект на естествено изсветляване от слънцето. Вече с дъщеря ѝ Харпър си приличат повече от всякога!

На семейната снимка обаче липсваше най-големият син на семейство Бекъм – Бруклин. От известно време се говори за напрежение в отношенията му с родителите му, а отсъствието му от важни семейни събития продължава да подхранва слуховете за разрив.

Според публикации в британските медии изминалата година не е била лесна за Харпър именно заради напрежението в семейството. Въпреки това, днес тя отбелязва своя 15-ти рожден ден.

Снимка: Getty Images

Миналата година Бруклин честити празника на сестра си с емоционално послание в социалните мрежи. „Честит рожден ден, Харпър. Обичаме те“, написа той към обща снимка със съпругата си Никола Пелц и по-малката си сестра, направена по време на ревю на Виктория Бекъм в рамките на Седмицата на модата в Париж.