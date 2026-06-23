Семейство Бекъм отново става повод за разговор – този път с нова посока в кариерата на един от синовете им. 23-годишният Ромео Бекъм прави своя актьорски дебют в предстоящ филм, който вече предизвиква дискусии в кино и модните среди.

Проектът, озаглавен "Forty Love", е романтична спортна драма, развиваща се в света на професионалния тенис. Историята проследява млад тенис талант, чиято амбиция да спечели голям турнир в Париж е разтърсена от появата на нов съперник – роля, поверена именно на втория най-млад мъж от семейство Бекъм.

С развитието на сюжета спортната конкуренция постепенно се превръща в емоционално и романтично напрежение, което поставя героите пред трудни лични избори.

Филмът е определян като романтична драма с LGBTQ тематика, в която акцентът пада не само върху спорта, но и върху идентичността, израстването и сложната динамика между съперничество и привличане. Именно този елемент превръща проекта в една от по-коментираните премиери в подготовка.

Според информация от HELLO! лентата е и режисьорски дебют на френския фотограф и режисьор Пиер-Анж Карлоти. В продукцията участват още млади европейски актьори, а сюжетът е описван като съчетание между спортна интензивност и романтична емоция, характерна за модерните арт продукции.

Снимка: Getty Images

Интересен детайл е, че Ромео Бекъм вече има опит в света на модата, където работи с големи международни марки и често присъства на модни седмици. Новата му роля обаче е първата му сериозна стъпка към киното – промяна, която мнозина определят като естествено продължение на неговия публичен образ, изграден между спорта, модата и медийното внимание.

Любопитното около проекта е и темата за т.нар. „сблъсък на съперничество и чувства“, която вече се превръща в популярен сюжет в съвременното кино и сериали. Именно тази линия – от спортна конкуренция към романтична връзка – се очаква да бъде в центъра на интереса към филма след премиерата му.

Снимка: Getty Images

Реакциите в социалните мрежи не закъсняха, като феновете коментират както избора на роля, така и смелата посока, в която Ромео поема в началото на актьорската си кариера. За едни това е логична стъпка в развитието на младата знаменитост, а за други – поредният пример за това как новото поколение на известни семейства търси собствена идентичност извън славата на родителите си.

Очаква се "Forty Love" да се превърне в една от по-обсъжданите спортно-романтични премиери, а дебютът на– в една от най-коментираните теми около филма.