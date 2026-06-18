Още един член на семейство Бекъм се оказа в центъра на медийното внимание... този път заради нарушения на пътя. 23-годишният Ромео Бекъм – синът на футболната легенда Дейвид Бекъм и модната икона Виктория Бекъм бе признат за виновен от полицията след инцидент в Лондон.

Моделът и предприемач беше признат за виновен в нарушение на правилата за движение след инцидент, случил се в центъра на Лондон през септември 2025 г. Според британското издание Hola! той е шофирал своето Porsche 911 Carrera в престижния квартал Уестминстър, когато е бил забелязан от полицейски служител да използва мобилен телефон, докато чака на червен светофар.

В показанията си полицаят посочва, че младият Бекъм е гледал надолу към устройството, поставено близо до волана, и е скролвал по екрана му с двата си палеца. В съдебните документи се споменава и че на предната седалка е имало жена, държаща необезопасено куче в скута си.

Каква е присъдата?

Девет месеца след инцидента Ромео се яви пред магистратския съд в Уестминстър, където беше признат за виновен в шофиране без необходимия контрол над автомобила.

Съдът му наложи глоба от 440 паунда и три наказателни точки в шофьорската книжка. Освен това той трябва да плати съдебни разноски и допълнителни такси, с което общата сума на санкцията достига 746 паунда.

Снимка: Getty Images

Новината идва само седмици след като Ромео представи собствената си марка спортни облекла Intra. Брандът е вдъхновен от ретро спортната естетика и дебютира с колекция от бомбър якета във винтидж стил.

Така най-малкият от известното семейство продължава да развива кариерата си в модата, следвайки примера на майка си Виктория Бекъм.

Снимка: Getty Images

Не е първият Бекъм с провинения на пътя

Оказва се, че Ромео далеч не е единственият член на семейството, попадал в подобна ситуация. По-малкият му брат Круз е загубил шофьорските си права през 2025 г., след като натрупа нарушения за превишена скорост малко след вземането на книжката си.

Самият Дейвид Бекъм също беше санкциониран през 2019 г., когато получи шестмесечна забрана за шофиране заради използване на мобилен телефон зад волана. Тогава бившият футболист беше глобен и получи шест наказателни точки.

Припомняме, че семейната драма в популярното семейство Бекъм продължава с пълна сила, след като най-големият син на звездната двойка Бруклин демонстративно игнорира 51-вия рожден ден на баща си Дейвид Бекъм. Спекулациите отново не закъсняха, а Бруклин явно е твърде решен да мълчи и да не подновява контакт със своите родители.

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