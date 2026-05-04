Семейната драма в популярното семейство Бекъм продължава с пълна сила, след като Бруклин Бекъм демонстративно игнорира 51-вия рожден ден на баща си Дейвид Бекъм. Спекулациите отново не закъсняха, а Бруклин явно е твърде решен да мълчи и да не подновява контакт със своите родители.

Мълчание вместо поздрав

Докато бившият футболист празнуваше своя специален ден, Бруклин и съпругата му Никола Пелц не публикуваха никакви поздравления или емоционални откровения в социалните си мрежи. Това контрастира рязко с публичните изяви на останалите членове на семейството, които открито изразиха любовта си към Дейвид. Съпругата му Виктория Бекъм и децата им - Ромео, Круз и Харпър - споделиха емоционални послания и снимки, с които отбелязаха празника. В отговор на поздравленията Дейвид заяви, че се чувства „късметлия и благословен“, че е прекарал деня, заобиколен от близки и приятели. Това не е първия път, в който Бруклин постъпва по този начин - хладно и с дистанция. Само седмици по-рано той също не отбеляза рождения ден на майка си Виктория, което засили спекулациите за сериозен разрив в семейството.

Корените на конфликта

Според различни източници напрежението между Бруклин и родителите му датира от сватбата му с Никола Пелц през 2022 г. Той обвинява родителите си, че са се намесвали в брака му и дори са се опитали да го саботират.

Сред конкретните твърдения са, че Виктория е „присвоила“ първия танц на младоженците и в последния момент е отказала да създаде роклята на булката. В началото на 2026 г. Бруклин публично заяви, че не желае помирение и е инструктирал родителите си да комуникират с него единствено чрез адвокат.

Надежда за помирение

Въпреки напрежението, източници твърдят, че Дейвид и Виктория остават „разочаровани и тъжни“, но не губят надежда за бъдещо помирение със сина си. Случаят продължава да привлича общественото внимание, а конфликтите между тях стават все по-дълбоки.