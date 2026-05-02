Един от най-често обсъжданите въпроси в грижата за кожата е изненадващо прост: колко често всъщност трябва да мием лицето си? Докато едни залагат на по-рядкото измиване, други са убедени, че по-честото почистване е ключът към перфектната кожа. Истината обаче е по-балансирана – и експертите са категорични по темата.

Дерматолози и специалисти по грижа за кожата са единодушни: за повечето хора оптималната честота е два пъти дневно – сутрин и вечер.

Почистването на кожата не е просто навик, а основа на всяка ефективна рутина. То премахва натрупаните през деня замърсявания, излишен себум, пот, грим и фини частици от околната среда. Освен това подготвя кожата да „приеме“ по-добре активните съставки от серуми и кремове.

Когато пропускаме миенето, върху кожата се натрупват мъртви клетки и замърсявания, което може да доведе до запушени пори, акне и раздразнения. Но и прекаляването не е решение – твърде честото почистване може да наруши естествения баланс и да доведе до сухота и чувствителност.

Снимка: istockphoto.com

Колко често е достатъчно?

Специалистите препоръчват да мием лицето си два пъти дневно:

Сутрин – за да премахнем себума и остатъците от продукти, натрупани през нощта, и да подготвим кожата за дневната грижа.

Вечер – за да почистим замърсяванията, грима и всичко, което кожата е „събрала“ през деня.

Тази рутина подпомага както защитата на кожата, така и ефективността на продуктите, които използваме.

Има ли значение типът кожа?

Честотата остава същата, но изборът на продукт е ключов.

Суха и чувствителна кожа

Заложете на нежни, хидратиращи почистващи продукти – кремообразни или на маслена основа, с съставки като глицерин, хиалуронова киселина или ниацинамид. Само вода не е достатъчна, защото не премахва добре замърсяванията.

Кожа, склонна към акне

Подходящи са леки гелове или продукти на водна основа с некомедогенни съставки. Ако спортувате, може да добавите допълнително почистване след тренировка, за да премахнете потта и бактериите.

Мазна кожа

По-честото миене няма да помогне – дори напротив. Прекаленото почистване може да стимулира още по-голямо производство на себум. Най-добрият подход остава умерената грижа с нежни продукти.

Как да разберете, че прекалявате?

Ако кожата ви е едновременно опъната и мазна на повърхността, това е сигнал, че нарушавате естествения ѝ баланс. В такъв случай е добре да се върнете към базовото правило – почистване сутрин и вечер с щадящи формули.

Снимка: iStock

Когато става въпрос за грижа за кожата, по-малко често означава повече – стига да е правилно.