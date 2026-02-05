Веждите несъмнено са едни от най-забележителните черти на лицето. Както кола маската, така и епилацията с конец е силно предпочитан метод за отстраняване на досадните косъмчета на веждите и зоната над горната устна. Но кое е по-щадящо за кожата?

Въпреки че и двете могат да осигурят сходни резултати, предпочитанията ви могат да зависят от ключови разлики като време, ефективност и риск от странични ефекти. Ето какво трябва да знаете.

Кола маска

Тя представлява нанасяне на топъл (не горещ) восък върху зоните с нежелано окосмяване. След като восъкът се нанесе по посока на растежа на косъма, върху него се поставя здраво платнена лента, макар че повечето салони в днешно време не използват такива. След няколко секунди бързо се издърпва в посока, обратна на растежа на косъма.

Снимка: Canva

Плюсове

Кола маската отнема много по-малко време в сравнение с изскубването на всеки косъм с пинсета

По-гладки резултати, защото мъртвите кожни клетки могат да бъдат отстранени по време на процеса

Минуси

Космите на веждите могат да пораснат отново в рамките на няколко седмици

Прекомерната кола маска може да увреди космените фоликули

В зависимост от индивидуалната поносимост към болка, може да е неприятна в сравнение с изскубването с пинсети и конци

Възможно е временно зачервяване, подуване и раздразнение

Не трябва да де се доверявате на този метод, ако използвате ретиноиди в грижата за кожата си, тъй като кола маската може да изостри страничните ефекти.

Премахване на косъмчетата с конец

Конецът стана модерен в света на премахването на окосмяване по вежди, въпреки че тази техника изобщо не е нова. Процесът работи чрез бързо навиване на всеки косъм между две дълги, усукани нишки. Всеки косъм се премахва много по-бързо.

Плюсове

По-малко болезнено от кола маска

Няма риск от изгаряния и подуване

Резултатите могат да траят малко по-дълго, средно от 4 до 5 седмици

Може да е добър вариант и ако имате чувствителна кожа или сте склонни към акне (защото причинява по-малко дразнене в сравнение с други методи за премахване на окосмяване)

Снимка: Canva

Минуси

Ако се направи неправилно, може да доведе до дразнене и враснали косми

Отнема малко повече време от кола маската

Има сведения за molluscum contagiosum при някои, които са се подложили на конеца (силно заразна вирусна инфекция, която се разпространява между хората и може да причини малки, безболезнени подутини по кожата)

Намирането на салон или козметик, специализиран в тази техника, е ключово за предотвратяване на странични ефекти.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER