Веждите несъмнено са едни от най-забележителните черти на лицето. Както кола маската, така и епилацията с конец е силно предпочитан метод за отстраняване на досадните косъмчета на веждите и зоната над горната устна. Но кое е по-щадящо за кожата?
Въпреки че и двете могат да осигурят сходни резултати, предпочитанията ви могат да зависят от ключови разлики като време, ефективност и риск от странични ефекти. Ето какво трябва да знаете.
Кола маска
Тя представлява нанасяне на топъл (не горещ) восък върху зоните с нежелано окосмяване. След като восъкът се нанесе по посока на растежа на косъма, върху него се поставя здраво платнена лента, макар че повечето салони в днешно време не използват такива. След няколко секунди бързо се издърпва в посока, обратна на растежа на косъма.
Плюсове
- Кола маската отнема много по-малко време в сравнение с изскубването на всеки косъм с пинсета
- По-гладки резултати, защото мъртвите кожни клетки могат да бъдат отстранени по време на процеса
Минуси
- Космите на веждите могат да пораснат отново в рамките на няколко седмици
- Прекомерната кола маска може да увреди космените фоликули
- В зависимост от индивидуалната поносимост към болка, може да е неприятна в сравнение с изскубването с пинсети и конци
- Възможно е временно зачервяване, подуване и раздразнение
- Не трябва да де се доверявате на този метод, ако използвате ретиноиди в грижата за кожата си, тъй като кола маската може да изостри страничните ефекти.
Премахване на косъмчетата с конец
Конецът стана модерен в света на премахването на окосмяване по вежди, въпреки че тази техника изобщо не е нова. Процесът работи чрез бързо навиване на всеки косъм между две дълги, усукани нишки. Всеки косъм се премахва много по-бързо.
Плюсове
- По-малко болезнено от кола маска
- Няма риск от изгаряния и подуване
- Резултатите могат да траят малко по-дълго, средно от 4 до 5 седмици
- Може да е добър вариант и ако имате чувствителна кожа или сте склонни към акне (защото причинява по-малко дразнене в сравнение с други методи за премахване на окосмяване)
Минуси
- Ако се направи неправилно, може да доведе до дразнене и враснали косми
- Отнема малко повече време от кола маската
- Има сведения за molluscum contagiosum при някои, които са се подложили на конеца (силно заразна вирусна инфекция, която се разпространява между хората и може да причини малки, безболезнени подутини по кожата)
Намирането на салон или козметик, специализиран в тази техника, е ключово за предотвратяване на странични ефекти.
