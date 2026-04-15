Пикантни и хрупкави, маринованите краставички са важен продукт от трапезата на българите и съществена съставка на много сандвичи и салати. Неочакван недостиг на корнишони предизвика смут в магазините.

Любим сандвич на гладните офис служители във Великобритания е този с шунка, масло и кисели краставички. Веригата за сандвичи Pret a Manger го прави популярен в страната. През последните седмици обаче сандвичите започват да изчезват от рафтовете, тъй като киселите краставички не могат да бъдат доставени от веригата, която има 500 клона във Великобритания, пише "Гардиън".

Веригата за сандвичи не дава допълнителна информация за причината за недостига. Цената на маринованите краставици вероятно ще се повиши рязко през следващите месеци заради затварянето на Ормузкия проток, причинено от войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Това е така, защото са се увеличили разходите за торове и енергия, което означава, че оранжериите, в които се отглеждат, са по-скъпи за поддръжка.

КАК СЕ ПРИГОТВЯТ КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ?

Рецептата обикновено е лесна, като има варианти със стерилизация и без. За допълнителен аромат и вкус се добавят листа от хрян, дюля, вишна и/или дъб; цветове от копър, черен пипер на зърна. Към маринатата може да се прибави и алкохол - ракия или водка. Разбира се, количествата са минимални, а и на вкус не се усеща. Алкохолът се използва като стабилизатор.

Необходими продукти:

120 г сол

2 литри вода

2 глави чесън

15 мл водка

6 стръка копър

2,5 кг краставици

1/3 ч.ч. винен оцет

Начин на приготвяне:

1. В 3-литров буркан вертикално се подреждат почистените корнишони. Между тях се редят листата, както и цветовете копър. Добавят се и почистените скилидки чесън.

2. За маринатата се смесват 10 литра вода, 500 г сол, 1 чаша винен оцет. Всичко това се кипва на котлона.

3. Подредените краставички се заливат с топлата маринатата. Добавя се и алкохолът.

4. Бурканите се затварят с капачките и се разклащат няколко пъти.

Снимка: iStock

ЗВЕЗДИ, КОИТО ПРАВЯТ КИСЕЛИ КРАСТАВИЧКИ

Памела Андерсън пренесен на пазара семейната си рецепта за туршии и по-специално кисели краставички. Актрисата и основател на козметичната марка Sonsie пусна на пазара буркани с кисели краставички под името - "Pamela's Pickles". Продуктът е лимитирана серия, произведен в партньорство с уелнес бранда Flamingo Estate.

Киселите краставички на Памела са вкоренени в семейна рецепта, представена в готварската ѝ книга „Обичам те: Рецепти от сърцето“, специално вдъхновена от награждаваните туршии на нейната пралеля Ви. Новият продукт запазва класическите вкусове - копър, горчица и чесън - плюс специалната добавка на Андерсън - сушени розови листенца.







В България Вики от група "Мастило" също е една от големите фенки на кисели краставички.

Виктория Терзийска консервира краставици, които нарича „солянки“. Ферментирали краставички са нещо, което нейните деца, обожават. Приготвя ги по „исперихската рецепта от баба Тотка“. Киселите краставички са готови за три денонощия. Приготвят се с:

пет килограма корнишони

един 10-литров бидон (пластмасов или стъклен)

8 с. л. морска сол

2-3 листа хрян или синап, който помага краставичките да останат хрупкави

Всичко се залива с вода до горе и се обръща по 2-3 пъти на ден.

Още съвети за приготвяне на кисели краставички - във видеото.