Кубрат Пулев. Името му е символ на сила и патриотизъм, отпечатало се със златни букви в сърцата на милиони българи! Той се превърна в истинска легенда и доказа, че пътят на успеха в спорта може да е осеян с много трудности, но нищо не може да те спре, когато имаш сърце на шампион и можеш да носиш короната на победител с гордост и достойнство.

Донесъл хиляди мигове на щастие на всеки българин, най-успешният боксьор на нашето време е европейски шампион по бокс при младежите (2009), европейски шампион по бокс за професионалисти в свръхтежка категория (2012), интерконтинентален шампион в супертежка категория (2012) и шампион на регулярната (второстепенна) световна титла на WBA в тежка категория (2024). Трикратен претендент за световната титла. Печели приза "Спортист на годината" за 2012 г. и "Мъж на годината" за 2013 г.

В последния си мач на ринга Кубрат Пулев категорично надделя над Махмуд Чар, а сега най-добрият български боксьор сред професионалистите излиза в мач с Мурат Гасиев!

В петък (12 декември) Кубрат Пулев се изправя срещу руснака Мурат Гасиев в битка за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. bTV Media Group ще направи зрителите съпричастни с едно от най-очакваните спортни събития на годината с пряко излъчване на двубоя от Дубай и специална студийна програма в ефира на bTV, bTV Action и онлайн на VOYO. Началото е точно в 21:30 ч. Зрителите на bTV Action ще имат възможност да проследят цялата бойна гала BETCITY IBA Pro 13 от 20:00 ч., със специално студио в 19:00 ч.

Преди епичния сблъсък в Дубай нека си спомним за думите на Кубрат Пулев, които показват как мисли за живота, за себе си като човек и спортист, за ценностите му и за България!

ЗА ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА

"Отдавам успеха си на постоянството. Вярата е също в основата на всичко - човек трябва да вярва и нещата се случват."

"Хората трябва да работят върху себе се. Всеки трябва да бъде като един висш интелект, който сам да поправя грешките си."

"Интелектът е най-важното нещо - да имаш разум и да разсъждаваш, за да преценяваш ситуациите."

„Каквото пожелаеш, това ще дойде. Такива са законите на Вселената.“

Снимка: Lap.bg

„Всеки човек се променя.“

„Бог не дава подобни изпитания на случайни хора…“

„Отговорността тежи, да. Но аз не се страхувам.“

„Искам моят живот да има смисъл. Искам един ден, когато се обърна назад, да знам, че си е струвало.“

ЗА БОКСА

„Боксът… изисква се сериозно количество смелост.“

„Рингът е ринг. Това е професия - не приемам нищо лично, не мразя никой, не приемам спортния опонент като личен, а като препятствие, което трябва да прескоча.“

Снимка: Lap.bg

“Обичам смелите неща, понякога дръзките неща, но това ме кара да се чувствам жив.“

„Това е бокс, тежка категория. Всичко може да се случи.“

"Нашият баща е пожелал да има момчета, за да ги направи боксьори. Баща ми разправяше как ще станем големи боксьори, но никой не му вярваше. Когато на 14 години започнах да печеля първите си мачове и станах шампион на България в категория до 47 кг, започнах да си вярвам и си казах, че този човек не е тотално луд."

„Исках да направя българите горди. Това бе една мечта на моя баща… Не съм аз важен. А примерът, че всички трябва да мечтаем.“

ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

„Трябва да ценим хората, които имаме до себе си и да се радваме на всеки един ден.“

"Аз винаги говоря за любов и всичко е любов. Открих истинската любов - с черна коса, много я обичам. Тя е създание, което щъркелът ми донесе. Казва се Христина."

"Преосмислих отношението си към жените. Тя е момиченце и по-скоро гледам на жените повече от бащина гледна точка."

„Спартак искам да го науча да бъде… мъж, да не предава достойнството си…“

Снимка: Lap.bg

"Сега имам и деца, наблюдавам процесите - учат се да говорят, а после трябва да ги учим какво и колко да говорят."

ЗА БЪЛГАРИЯ

„Титлата не е моя, тя е на цяла България!“

„Винаги ще ги има хората, които ще седят, ще лентяйстват и ще сочат с пръст… Злобата ще я има – хорската.“

Снимка: Lap.bg

„Бъдете уверени! България е раят. Бъдете горди, обичайте се! Ако моето сърце в този живот не дава любов, то по-добре да не е живо.“

„Харесва ми, но се радвам не за мен, а че българин може да бъде на стената на славата…“

„Победихме, защото това сме ние. Защото сме силни и защото със сърце и с душа правим нещата!“

„Качеството на живота в България наистина не е добро. Смятам, че това зависи единствено от нас. Надявам се хората да бъдат по-будни и да си отстояват правата, да искат да им е хубаво, да правят необходимото и ще стане. Защото България се развива и само след 10-15 години ще бъде една от най-красивите страни. Всичко върви напред, но от нас зависи темпото, с което се развиваме!“

Снимка: Lap.bg

„Аз имам едно любимо място и това е България. Има хора, които наистина се грижат за това да бъде чисто, но те все още са много малко. Трябва да са много повече!“

Вижте повече за Кубрат Пулев в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK