В петък (12 декември) Кубрат Пулев се изправя срещу руснака Мурат Гасиев в битка за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. bTV Media Group ще направи зрителите съпричастни с едно от най-очакваните спортни събития на годината с пряко излъчване на двубоя от Дубай и специална студийна програма в ефира на bTV, bTV Action и онлайн на VOYO. Началото е точно в 21:30 ч. Зрителите на bTV Action ще имат възможност да проследят цялата бойна гала BETCITY IBA Pro 13 от 20:00 ч., със специално студио в 19:00 ч.

Кубрат Пулев се завръща на ринга след едногодишна пауза, за да защитава пояса си срещу амбицирания Гасиев, който е готов да реши битката в Дубай с нокаут. Руснакът, бивш шампион на WBA и IBF в полутежка категория, от 2020 г. се боксира при тежките и не крие амбицията си да спечели короната от българския шампион. Кубрат спечели регулярната световна титла на WBA с победа над Махмуд Чар в София на 7 декември миналата година, като срещата отново бе излъчена ексклузивно в каналите на bTV Media Group.

Кобрата има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 от които с нокаут, допускайки 3 поражения. Гасиев е с 32 победи, 25 от които с нокаут, и 2 загуби. Той се прочу през 2018 г. в турнира World Boxing Super Series, където победи със зрелищни нокаути.

Специално пред пратениците на bTV в Дубай Илия Илиев и Петър Стоев Кубрат Пубев разкри очакванията си за мача: „Чувствам се перфектно, да благодаря на Бог – всичко е супер. Няма контузии, тренировките са супер. Направихме всичко необходимо вече три месеца. Само остава да направим най-добрата стратегия, да се качим на ринга и да победим!“, категоричен е българинът.

Битката Пулев – Гасиев е кулминацията на големия боксов фестивал в Дубай, част от световното първенство на IBA за мъже с награден фонд 8 милиона долара. Фестивалът започва на 9 декември и ще завърши на 13-и, а гвоздеят в програмата несъмнено е сблъсъкът за титлата в тежка категория.

Не пропускайте сблъсъка между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория – на 12 декември (петък) пряко в каналите на bTV Media Group!

Вижте повече за Кубрат Пулев в следващото видео:

