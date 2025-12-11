Кубрат Пулев е един от най-успешните и разпознаваеми български боксьори в световния професионален бокс. Той се отличава със своята дисциплина, техника и устойчивост на ринга - неща, които са му помагали да побеждава утвърдени съперници и да жъне слава.

Пред Пулев стои поредното голямо предизвикателство – след броени часове той ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев в битка за регулярната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория. Срещата бележи завръщането на българския боксьор на ринга след едногодишна пауза.

И със сигурност още веднъж ще станем свидетели на силата и борбения дух на Кубрат Пулев - качества, които му помагат да продължава смело напред и нагоре. И които се градят цял живот, още в най-ранна детска възраст.

Шампион по наследство

Кубрат е роден в софийския квартал „Младост“, на 4 май 1981 г., в семейството на Венко Пулев – боксьор в тежка категория и шампион от 50-те и 60-те години на ХХ век.

Така малкият Кубрат е въведен в света на бокса още с прохождането си – баща му го учи на базови техники и спортни ценности. А семейната традиция окончателно е затвърдена, когато и Тервел, по-малкият брат на Кубрат, решава да следва пътя на професионалния бокс.

Трудно детство

Животът на семейство Пулеви не е лек – Венко, който освен двамата сина, има и три по-големи дъщери, остава вдовец. Кубрат е едва на 10, когато е принуден да се сбогува завинаги с майка си Христина.

Следват нелеки години – кариерата на бащата като спортист вече е приключила и той е принудена да работи като шофьор, за да изхранва петте си деца. Но въпреки това не се отказва от амбициите да превърне Кубрат и брат му в шампиони. И се загърбва със задачата да бъде техен отдаден треньор.

Заветът на един баща

Първият ринг е общото мазе на блока, което бащата приспособява, за да го превърне в подобие на боксова зала. Там, неуморно, ден след ден Кубрат и Тервел тренират – под напътствията и зоркия поглед на Венко. Без забавления и безгрижни детски игри. Двете момчета следват безропотно законите в своето семейство.

Но именно строгото и подкрепящо възпитание оказва огромна роля върху формирането на характера на Кубрат и амбицията му за успех на всяка цена. Високите изисквания, които баща му има към него, му помагат да се реализира успешно като спортист. Дисциплина, ясни правила и постоянство – той знае, че това е пътят към успеха.

И никога, дори и в най-трудните моменти, не забравя думите на Венко: "Когато някой иска да те повали и когато ти си толкова близо да преклониш глава, тогава помни: зад твоето име стои моето име - Кубрат Венков Пулев.“

Снимка: Lap.bg

Какво са споделяли двамата братя - Кубрат и Тервел Пулеви прд камерите на bTV, гледайте във видеото:

