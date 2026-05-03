Между 3 и 17 май 2026 г. Меркурий преминава през Телец и това носи по-спокоен и премерен начин на мислене. След по-динамичния период в Овен, сега темпото се забавя – решенията се обмислят по-внимателно, а комуникацията става по-ясна и насочена към конкретни резултати.

Под това влияние не се стига до прибързани заключения и се избягват повърхностни дебати. Търпението става от съществено значение, помагайки за трансформирането на идеите в ясни планове за действие. В същото време това е оптимален период за обмисляне на дългосрочни стратегии и стабилизиране на вече започнати проекти.

Основното предизвикателство на този интервал е сковаността в мисленето. Способността да се отстоява твърдо позиция може лесно да се превърне в инат, с риск от отхвърляне на нови идеи или различни решения, просто от желание да се запази зоната на комфорт и вече формираните убеждения.

Как навлизането на Меркурий в Телец ще повлияе на всеки зодиакален знак

Овен/Асцендент в Овен

С този транзит, хората със зодия Овен насочват фокуса си към материалните ресурси и финансовата стабилност. След период на умствена възбуда, мисленето им се основава здраво на реалността. Те разработват планове за спестявания и избягват рискови спекулации, като водят директни и по същество финансови дискусии. Предизвикателството идва, когато някой оспори стратегиите им, като в този момент те рискуват да станат сковани и отбранителни.

Телец/Асцендент в Телец

С Меркурий в собствения си знак, родените в Телец поемат инициативата в комуникацията и във взаимоотношенията си с околните. Техният установен ритъм диктува посоката на преговорите, а думите им са внимателно подбрани, за да отразяват ясно намеренията им. Те също така се възползват от способността да превръщат идеите си в конкретни планове. Предизвикателството на периода обаче остава сковаността, свързана с риска от отхвърляне на мнения, които противоречат на ценностната им система.

Близнаци/Асцендент в Близнаци

За зодия Близнаци, транзитът на техния управител Меркурий активира сектор на интроспекция, носейки забавяне на обичайния умствен ритъм. Близнаците предпочитат да общуват по-малко и да анализират ситуациите по-внимателно. Това е благоприятен период за избистряне на мислите и дискретна подготовка на някои проекти. Подходът сега се проявява чрез спокойно пресметнати решения, осигуряващи стабилност на бъдещите действия.

Рак/Асцендент в Рак

Родените под зодия Рак усещат този транзит в областта на приятелствата и бъдещите планове. Дискусиите с околните стават много по-практични. Те са решени да оставят настрана нереалистичните мечти и предпочитат да се обградят с хора, на които наистина могат да разчитат. Сътрудничествата, които се формират сега, имат стабилна основа, защото местните избират да инвестират само във взаимоотношения, основани на факти и доверие.

Лъв/Асцендент в Лъв

В професионален план Лъвовете стават много по-фокусирани върху конкретни резултати. Транзитът на Меркурий активира кариерния им сектор, карайки ги да водят дискусии с началниците по темата, използвайки солидни аргументи. Целите им вече са насочени към дългосрочна стабилност, а професионалните стъпки се планират с повишено внимание. Лъвовете стават селективни, избягвайки да поемат допълнителни задачи, които не им носят признание и не затвърждават статуса им.

Дева/Асцендент в Дева

Родените под знака Дева, управлявани от Меркурий, намират съвместима енергия в този транзит, което им носи много яснота. Вниманието им е насочено към учене, бюрократични въпроси или пътуване. Мисленето става изключително организирано и информацията, която усвояват сега, се запазва само ако има практическа полза. Това е отличен период за изясняване на принципите им и поставяне на плановете им на реалистична основа.

Везни/Асцендент във Везни

За родените във Везни, Меркурий носи рационален подход към съвместно притежаваните пари и дългове. В дискусиите за бюджета на двойката, заемите или наследствата, те стават обективни и внимателни към всеки детайл. Родените във Везни вече не се оставят да бъдат водени от емоциите, когато става въпрос за инвестиции, изисквайки гаранции за всяко споразумение. Те обаче могат да станат негъвкави в решенията си, ако смятат, че стабилността на ресурсите им е застрашена.

Скорпион/Асцендент в Скорпион

За родените под знака на Скорпион, транзитът на Меркурий активира сектора на партньорството. Диалогът с партньор в живота или сътрудници става много по-сериозен и ориентиран към стабилност. Родените под знака на Скорпион търсят сигурност и избягват двусмислени дискусии. Въпреки че комуникацията им помага да установят ясни правила, предизвикателството на този период остава ината. Скорпионите трябва да избягват блокажи във взаимоотношенията, породени от отказа за компромис, когато ситуацията го изисква.

Стрелец/Асцендент в Стрелец

За родените в зодия Стрелец, прагматизмът на Меркурий в Телец е идеален за реорганизиране на ежедневните рутини и задачите на работното място. Родените се фокусират върху ефективността, отказвайки се от дейности, които ненужно отнемат времето им. Дискусиите с колеги стават кратки и по същество. В същото време, това е благоприятен период за вземане на практични и реалистични решения относно начина на живот и здравето.

Козирог/Асцендент в Козирог

За родените в Козирози, Меркурий в Телец носи много стабилност в творческия и романтичния сектор. Родените в Козирози предпочитат да показват своята привързаност чрез практични действия и жестове, избягвайки големи думи. Що се отнася до лични проекти, Козирозите показват повишена постоянство. Това е отличен период, в който те имат способността да превърнат страст или идея в печеливша дейност.

Водолей/Асцендент във Водолей

За представителите на зодия Водолей фокусът е върху дома, семейството и имуществото. Семейните дискусии стават много по-практични, като се фокусират върху управление на бюджета, инвестиции в недвижими имоти или ремонти за комфорт. Те чувстват нуждата да консолидират материалната си стабилност и подхождат към семейните предизвикателства с голямо спокойствие. Те обаче трябва да внимават да не станат твърде прями, когато налагат собствените си идеи.

Риби/Асцендент в Риби

За Риби, Меркурий в Телец носи повече яснота и логическа структура в комуникацията. Ежедневните дискусии стават утвърдени и фокусирани върху полезни детайли. Това е отлично време за водене на преговори, подписване на важни документи или решаване на висящи административни въпроси. Мисленето става много фокусирано, стриктно насочено към намиране на практически решения.