Тимотей и Мавра били млади съпрузи християни в град Тива (днес Луксор, Египет). Живели във втората половина на III век. Тимотей бил син на християнски свещеник и помагал като четец в църквата.

Затова, щом започнало гонението при император Диоклетиан, местните власти поискали Тимотей да им предаде църковните книги, за да не се разпространява повече чрез тях вярата в Иисус Христос. Но Тимотей решително отказал с думите: “Кой ще се съгласи да предаде на смърт децата си? А преписаните от мене книги са мои обични чеда и когато ги чета, Бог говори с мене!”. Подложили го на изтезания, но той бил несломим. Заловили и съпругата му, за да я измъчват пред него и така да пречупят и двамата. Те обаче си давали смелост един на друг и не се отрекли от вярата си в Христос. Накрая разпънали Тимотей и Мавра на кръстове и те умрели като мъченици за вярата си в 286 г.

Светият епископ Петър се родил в Цариград в средата на IX век. Били пет деца и родителите ги възпитали в християнските добродетели. Дали им и добро образование. Когато станал пълнолетен, Петър и брат му Павел решили да се посветят на монашески живот. Петър отишъл в манастир и живял като подвижник, отдаден на пост и молитва, изучавал свещените книги и трудовете на светите отци, пише още БТА.

Така станал известен с ученост и добродетели. Затова в началото на Х век цариградският патриарх Николай решил да го постави за епископ в град Коринт, но той не пожелал да напусне уединения духовен живот. Тогава патриархът поставил в Коринт брат му Павел. А когато се освободила съседната епархия на град Аргос в Пелопонес, успял да го склони и го ръкоположил за епископ. Петър бил голям молитвеник, с любов и мъдрост поучавал вярващите. Бог му дал и силата да върши чудеса и е известен като чудотворец. Упокоил се в 925 г.