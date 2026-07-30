Бен Афлек и шампионът от американското състезание Jeopardy! Джейми Динг спечелиха голямата награда в звездното издание на „Стани богат“, чиито еквивалент в САЩ се нарича „Who Wants to Be a Millionaire“. Двамата отговориха правилно на последния въпрос и спечелиха 1 милион долара, а сумата ще бъде дарена на благотворителната организация на актьора Eastern Congo Initiative.

57-годишният носител на „Оскар“ обясни, че организацията подкрепя местни общности в Източно Конго – район, сериозно засегнат от продължителен военен конфликт.

След като играта им продължава от предишния епизод на телевизионната игра, на актьора и шампиона им остават 2 последни въпроса до голямата награда.

Въпросът за 500 000 долара

Предпоследният въпрос, на който Афлек и Динг трябваше да отговорят, гласи:

„Кое постижение се осъществява само два месеца след като статия в New York Times твърди, че това няма да се случи през следващите между 1 и 10 милиона години?“

Възможните отговори са разцепването на атома, клонирането на бозайник, първият полет със самолет и създаването на ваксината срещу полиомиелит.

Първото предположение на Динг е първият полет със самолет, а Афлек се съгласява с него. За всеки случай използват жокера „50:50“, след което остават разцепването на атома и първият полет със самолет. Посочват второто и отговорът се оказва правилен - братята Райт извършват първия успешен полет със самолет през 1903 година.

Въпросът за 1 милион долара

Последният въпрос е свързан с традиционното помилване на пуйки от американските президенти за Деня на благодарността:

„Коя от следните двойки имена не е носена от пуйки, помилвани от президент на САЩ?“

Възможните отговори са:

Peanut Butter и Jelly;

Tater и Tot;

Mac и Cheese;

Spaghetti и Meatball.

Двамата се обръщат за помощ към водещия Джими Кимъл, който всяка година коментира президентската традиция в своето вечерно шоу. За всеки случай използват и последния си жокер – „Обади се на приятел“, но приятелят на Динг не успява да отговори навреме.

Снимка: YouTube/Facebook

В крайна сметка двамата се доверяват на Кимъл и посочват Spaghetti и Meatball, което се оказва правилен отговор и осигурява спечелването на 1 милион долара.

Милион долара за благотворителност

След обявяването на победата Бен Афлек и Джейми Динг скачат от радост и се прегръщат под дъжд от конфети.

Спечеленият 1 милион долара ще бъде дарен на Eastern Congo Initiative – организацията на Афлек, която подпомага местните общности в Източно Конго.

Снимка: YouTube/Facebook

Двамата се присъединяват към малкото звездни отбори, достигнали до голямата награда. Сред тях са Мат Деймън и Кен Дженингс, които печелят 1 милион долара през 2025 година.

25 години „Стани богат“ в България

Тази есен емблематичната телевизионна игра „Стани богат“ по bTV отбелязва 25 години в ефира на България. Четвърт век, през който предаването вдъхновява, забавлява и доказва, че знанието е истинска ценност, превръщайки се в едно от най-обичаните и разпознаваеми телевизионни заглавия у нас.

По този повод специални видеообръщения с поздравления към емблематичния водещ на предаването у нас – Ники Кънчев, към зрителите и целия екип на „Стани богат“ изпратиха водещите на формата от Полша и Коста Рика. Особено емоционално е посланието на Хуберт Урбански - водещ на полското издание, който има български корени и отправя своите поздравления на чист български език. Към празничните поздрави се присъединява и водещият на „Стани богат“ в Коста Рика – Едгар Силва. Това е само началото – през следващите седмици зрителите ще видят още специални послания от лицата на любимата игра от различни държави по света.

25-ият сезон ще предложи много специални изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички участници, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти, празнични изненади и още много поводи за усмивки и емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.

Вижте специалните поздрави, които бяха отправени към водещия Ники Кънчев от негови колеги:

Гледайте празничния сезон на „Стани богат“ – тази есен по bTV.