Дженифър Лопес посети концерт на Ариана Гранде в Лос Анджелис в събота заедно с детето си Оскар (18 г.) и Фин - детето на бившия ѝ съпруг Бен Афлек, което е на 17 години. Двамата доведени брат и сестра изглеждаха радостни на събитието в зала „Киа Форум“ в Инглуд, Калифорния.

Концертът е част от турнето „Eternal Sunshine Tour“ на Ариана Гранде. Лопес се появи в едноцветен кремав тоалет, а Оскар и Фин споделиха смях на звездното събитие.

Оскар - роден като Еме - наскоро официално прие новото си име Оскар Муниз и използва местоименията той/него, което стана ясно от университетска програма по повод завършването му на гимназия.

По подобен начин Фин – дъщерята на Афлек, която е кръстена Серафина при раждането си, прие новото си име публично през март 2024 г. по време на траурна служба за дядо си по майчина линия.

Снимка: Getty Images

Разводът между Лопес и Афлек беше финализиран през февруари 2025 г., но двамата поддържат сплотено семейство заради децата.

Снимка: Getty Images

На премиерата на „The Accountant 2“ Афлек заяви пред Entertainment Tonight, че Лопес е „зашеметяваща“ и „страхотна“ с децата му, а той самият обича нейните деца.

Миналата седмица Лопес заяви в подкаста SmartLess, че е отгледала близнаците си с „много малко помощ“ след развода от Марк Антъни през 2014 г. и изрази гордост от постиженията им.