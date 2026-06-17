Дженифър Лопес проговори откровено за периода след развода си с Бен Афлек, определяйки го като един от най-трудните, но и най-важните моменти в живота си. В интервю за подкаста "SmartLess" певицата и актриса признава, че раздялата я е принудила да се вгледа в себе си и да преосмисли много аспекти от живота си.

Огнената поп икона разказва, че след края на брака си е взела решение да отмени турнето си и да си даде време за размисъл, почивка и работа върху себе си. Вместо да търси виновни за случилото се и за неразбирателствата помежду им, тя е решила да се съсредоточи върху собственото си развитие и върху причините, които са я довели до този момент.

Според Лопес именно тогава е настъпил „повратният момент“, който ѝ е помогнал да осъзнае по-добре себе си и моделите, които са присъствали в личния ѝ живот през годините, докато е била омъжена. Тя подчертава, че не поема цялата вина за раздялата, но смята, че всеки човек трябва внимателно да анализира собствените си решения и поведение, както и самата тя е направила. Певицата споделя още, че последните две години са били период на възстановяване и личностно израстване. По думите ѝ днес тя е различен човек от този, който е била преди развода, и се чувства по-спокойна и уверена в себе си.

Джей Ло открито признава, че в момента преминава и през друга голяма житейска промяна - нейните близнаци Макс и Еме скоро ще навлязат в колежанския свят. Тя определя този етап като емоционален, тъй като за първи път от години ще трябва да свиква с живота, когато те са далеч от нея и тръгват по своите лични пътища, за да изградят бъдещето си.

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Историята на „Бенифър“

Припомняме, че любовната история между Дженифър Лопес и Бен Афлек започва през 2002 г. Двамата се сгодяват, но прекратяват връзката си през 2004 г. След близо две десетилетия разделени пътищата им отново се пресичат и през 2021 г. те подновяват отношенията си. Година по-късно сключват брак в Лас Вегас, а през август 2024 г. Джей Ло подава молба за развод. Раздялата им е финализирана през януари 2025 г.

Снимка: Getty Images

Въпреки края на брака си, Лопес твърди, че днес гледа на случилото се като на един наистина ценен житейски урок. Тя казва още, че е достигнала до етап, в който вече не търси щастието си в в романтична връзка, а в собственото си развитие, спокойствие и баланс.