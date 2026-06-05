Дженифър Лопес сложи край на слуховете около отношенията си с колегата си от филма Office Romance, Брет Голдстийн – на фона на постоянните спекулациите за тяхната близост.

Преди няколко дни двамата гостуваха в сутрешното шоу Today. Основната тема, бе продукцията, в която участват заедно – Дженифър влиза в ролята на влиятелна бизнесдама, а Брет на адвокат, който неочаквано се влюбва в нея.

Но дали екранната химия е пренесена и в живота – нямаше как водещата на предаването да не повдигне този въпрос. Защото освен на екрана, двамата актьори изглеждаха изключително близки и по време на промоционалното турне към филма. Всичко това породи слухове, че може би са нещо повече от приятели.

Певицата и актриса обаче категорични отрече всичко това. „Истината е, че няма случай, в който да не ме свържат интимно с някой, с който работя“, каза тя през смях. „По-рано тази година бе с Кевин Костнър. Имаше и много други. Това се случва постоянно, но не означава, че е истина.“

След което още веднъж уточни, че че двамата с Брет „не излизат“, а самият той добави: „Точно така е“.

Всъщност неотдавна Дженифър сподели в шоуто на Jimmy Kimmel Live!, че изключително много се наслаждава на живота си като необвързана. Припомняме, че тя финализира развода си с Бен Афлек през януари 2025 г., след две години брак.

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Затова днес Дженифър се е отдала основно на своите две деца и на карерата си. Сценарият на филмът Office Romance е написан специално за нея – от самия Брет Голдстийн.

„Той призна, че отдавна е мой фен. И ме покани за главната рокля във филма с бележка, на която пишеше: „Ти си на върха на нашия списък. А това е списък от един човек. Ако не се съгласиш, няма да снимаме“, сподели още актрисата на Jimmy Kimmel Live!.

Снимка: Getty Images

Дженифър не само, че се съгласява на предложението на Брет, но и двамата стават много близки приятели. „Беше много лесно, смеехме се от първата среща“, добави Брет пред Today.