Дженифър Лопес буквално накара всички да ахнат, виждайки стегнатите коремни мускули, които демонстрира на сцената, докато изпълняваше хита си “Free”.

Певицата показа изключително добре поддържаното си тяло, облечена с мини украсен сутиен, обсипан с черни кристали. Скулптурният модел бе съчетан с чифт черни кожени панталони с ниска талия – може би е най-ниската линия на талията, която Дженифър някога е носила.

Панталоните, декорирани с връзки отпред,  прилепваха плътно по фигурата на певицата, преди да се разширят в долната част. Кестенявата коса на звездата беше оформена на меки вълни, а гримът ѝ излъчваше блясък – опушени очи и гланцирани устни.

През годините Дженифър неведнъж е носила ниската талия и сега очевидно приветства завръщането на силуета „bumster“ от 2000-те миналата година. Този стил включва панталони с много ниска талия, които стоят точно под ханша и разкриват горната част на седалището. Облеклата с такъв акцент обикновено прилепват плътно по тялото, подчертавайки извивките.

Миналата година за Американските музикални награди в Лас Вегас изпълнителката носеше тъмен гащеризон, украсен с пайети. Дрехата с открит гръб имаше изрязани детайли в областта на талията и „bumster“ силует, който подчертаваше фигурата.

Този силует бе популяризиран от американския моден дизайнер Том Форд за ревюто на Gucci пролет/лято 1997. Стилът от 90-те отново бе представен в колекциите есен/зима 2024 на турската дизайнерка Дилара Финдикоглу - ниски кожени шорти с връзки. По време на Седмицата на модата в Милано Diesel и Dsquared2 също върнаха „bumster“ за есен/зима 2025.

“Носталгичният” стил на Дженифър

Напоследък Дженифър все по-често обръща поглед към стила си от началото на 2000-те и дори носи златно колие с името си – емблематичен елемент от онова време. Тя го носеше както по време на концерта си тази седмица, така и в ежедневието си.

Колието имаше едри златни букви, изписващи „Jennifer“.  Pреди това звездата е носила и името на бившия си съпруг Бен Афлек на колие през 2022 г., след като двамата сключиха брак.

