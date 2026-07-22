Специални видеообръщения от водещи на играта по света поставят началото на празничния сезон Тази есен емблематичната телевизионна игра „Стани богат“ по bTV отбелязва 25 години в ефира на България. Четвърт век, през който предаването вдъхновява, забавлява и доказва, че знанието е истинска ценност, превръщайки се в едно от най-обичаните и разпознаваеми телевизионни заглавия у нас.

По този повод специални видеообръщения с поздравления към емблематичния водещ на предаването у нас – Ники Кънчев, към зрителите и целия екип на „Стани богат“ изпратиха водещите на формата от Полша и Коста Рика. Особено емоционално е посланието на Хуберт Урбански - водещ на полското издание, който има български корени и отправя своите поздравления на чист български език. Към празничните поздрави се присъединява и водещият на „Стани богат“ в Коста Рика – Едгар Силва. Това е само началото – през следващите седмици зрителите ще видят още специални послания от лицата на любимата игра от различни държави по света.

Техните послания са признание за дългогодишния успех на българското издание и за мястото, което „Стани богат“ заема в сърцата на поколения зрители. През изминалите 25 години играта даде шанс на хиляди участници да проверят знанията си, да сбъднат мечтите си и да преживеят незабравими емоции, превръщайки предаването в символ на интелигентното телевизионно забавление.

25-ият сезон ще предложи много специални изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички участници, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти, празнични изненади и още много поводи за усмивки и емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.

Гледайте празничния сезон на „Стани богат“ – тази есен по bTV.