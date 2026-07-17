Дженифър Гарнър говори с топли думи за бившия си съпруг Бен Афлек и за начина, по който двамата се грижат за трите си деца след развода.

Актрисата определя Афлек като „невероятен партньор“ в съвместното родителство и признава, че подкрепата му ѝ дава повече свобода да балансира между семейството и професионалните си ангажименти.

Гарнър и Афлек обявиха раздялата си през юни 2015 г. след десет години брак, а разводът им беше финализиран през октомври 2018 г. Двамата имат три деца – 20-годишната Вайълет, 17-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл.

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В интервю за Entertainment Weekly актрисата разказва, че в определен период от живота си е била изцяло погълната от отглеждането на децата.

„Има момент, в който напълно се потапяш във всичко това. И няма нищо лошо. Това е определен етап от живота и е нещо прекрасно. Не бих заменила нито една минута от него“, споделя тя.

Днес децата им вече са по-големи и ситуацията е различна. Според Гарнър бившият ѝ съпруг се е превърнал в човек, на когото тя може напълно да разчита.

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„Децата ми вече са пораснали. Техният баща, моят бивш съпруг, стана невероятен партньор в отглеждането им“, казва актрисата.

Тя допълва, че това ѝ позволява да приема повече професионални ангажименти, включително извън дома, без да се тревожи за децата. Когато те били по-малки, Гарнър не би заминала за дълъг период, без да ги вземе със себе си. Сега, когато вече са в гимназията, подобно решение е много по-трудно.

„Но те могат да останат при баща си. Той е прекрасен, грижи се за тях и е чудесен партньор в това отношение. Това ми дава огромна свобода“, споделя тя.

Гарнър признава още, че предпочита да работи по продукции в Лос Анджелис, за да бъде близо до семейството си. За нея възможността да съчетава снимките с живота у дома остава приоритет.

По информация на източник на списание „Пийпъл“, близък до двамата, отношенията между Гарнър и Афлек в момента са приятелски и изцяло съсредоточени върху децата им.

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„Те се разбират и наистина се подкрепят. Бен се справя добре и е фокусиран върху работата, здравето и децата си“, разказва източникът.

Според него Дженифър продължава да бъде един от най-големите поддръжници на бившия си съпруг.

„Отне им години, за да стигнат до този момент, но Джен никога не се отказа от него. Сега всичко между тях е приятелско и поставя децата на първо място.“

Вижте как изглеждаха заедно Бен Афлек и Дженифър Лопес преди да се разделят за втори път: