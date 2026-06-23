Актрисата Дженифър Гарнър трогна феновете си с емоционален жест към бившия си съпруг Бен Афлек по случай Деня на бащата и разкри моменти от тяхното общо минало.

Гарнър реши да зарадва последователите си в Инстаграм като публикува редки семейни снимки с Бен Афлек и децата им. Кадрите, които досега не са били показвани публично, предизвикаха голям интерес сред почитателите на актьорите.

Моменти, които се помнят вечно

На една от снимките се вижда младият Бен Афлек, който върви с най-голямата им дъщеря, докато носи в кенгуру малката тогава Серафина. На друг кадър актьорът е облечен като Батман и с усмивка вдига сина им. Към кадрите Гарнър отправи кратко, но емоционално послание, в което благодари, че децата им имат толкова отдаден баща. Тя сподели, че да вижда любовта между тях и техния баща е истински дар.

Почит и към собствения ѝ баща

Освен към Бен Афлек, публикацията на Дженифър Гарнър е посветена и на нейния покоен баща Уилям Гарнър. Актрисата публикува архивни семейни снимки и си припомни с обич спомените за него, подчертавайки колко важна роля са играли бащите в живота ѝ.

Семейство след развода

Дженифър Гарнър и Бен Афлек се ожениха през 2005 г., разделиха се през 2015 г., а разводът им беше финализиран през 2018 г. Въпреки края на брака си двамата продължават да поддържат добри отношения и често са давани за пример за успешно съвместно родителство.

Бен Афлек също говори с уважение за съвместното родителство

През последните месеци Бен Афлек също коментира отношенията си с Дженифър Гарнър, като изрази признателност за начина, по който двамата успяват да отглеждат децата си заедно въпреки раздялата. Актьорът неведнъж е определял семейството си като най-важната част от живота си и е подчертавал колко много се гордее с успехите на децата си.