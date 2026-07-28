Филип Буков сбъдна още една своя мечта - да присъства на Формула 1. Актьорът от сериала "Татковци" на bTV беше в компанията на Наум Шопов, водещ на "Ергенът". Двамата посетиха Гранд При в Будапеща, за да се насладят на високите скорости съвсем отблизо.
В Будапеща Ландо Норис спечели Гран при, като се възползва от драматичното отпадане на своя съотборник Оскар Пиастри и записа първия успех за пилот, стартирал от първа позиция в Будапеща от 2020 година насам.
"Да видиш Формула 1 на живо е едно, но да усетиш енергията и адреналина заедно с над 310 000 души е съвсем друго като усещане и емоция.
Не съм вярвал, че някога ще попадна на едно място със световни звезди!" - сподели Филип Буков.
Актьорът е супер активен физически и има интерес към различни видове спорт и адреналинови практики. Той се занимава с фитнес, бокс, бойни спортове, кара колело, мотор, освен това е скачал с парашут. На 16 октомври 2022 г. звездата от „Татковци“ сподели, че е завършил AFF курс и може да скача свободно от самолет в целия свят. AFF идва от Accelerated Free Fall и се превежда като ускорено свободно падане. Освен това той е запален по планината — катерене, трудни маршрути, стръмни терени.
Часовете по каскади в НСА са добра основа за снимките му на "татковци", при това още в първия епизод. Тогава той използва каскадьорските си умения, защото има сцена, когато го блъска кола на улицата.
Затова и е логично, че след това интересно посещение актьорът може би вече е запален и по още нещо - "Единственият проблем е, че май си намерих още едно доста скъпо хоби!"
Покрай хобитата си актьорът претърпява не една или две травми - от пукнат прешлен на врата, през операция на ръката, до скъсване на сухожилие в рамото. Филип обаче не се страхува от наранявания. “Страхът ми е да не остана инвалид. Ако нещо се случи, по-добре да не оживея отколкото да съм парализиран” споделя той в подкаста "Малки разговори". Повече - вижте във видеото.
Наум Шопов отдавна е фен на Формула 1 и е посещавал различни състезания. Той е и един от най-големите фенове на Никола Цолов и го подкрепя безрезервно. Любопитна е и снимката, която Наум прави на болида на българския състезател и към която написа с чувство за хумор: „Едно от най-хубавите усещания тук – когато състезанието на Ники мине добре, въобще не ме интересува Формула 1.“
Още през 2024 г., когато българският състезател направи историческа победа във Формула 3, водещият бе сред публиката.