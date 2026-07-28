"Да видиш Формула 1 на живо е едно, но да усетиш енергията и адреналина заедно с над 310 000 души е съвсем друго като усещане и емоция.

В Будапеща Ландо Норис спечели Гран при, като се възползва от драматичното отпадане на своя съотборник Оскар Пиастри и записа първия успех за пилот, стартирал от първа позиция в Будапеща от 2020 година насам.

Не съм вярвал, че някога ще попадна на едно място със световни звезди!" - сподели Филип Буков.





Снимка: Facebook/@Philip Bukov



Актьорът е супер активен физически и има интерес към различни видове спорт и адреналинови практики. Той се занимава с фитнес,



Актьорът е супер активен физически и има интерес към различни видове спорт и адреналинови практики. Той се занимава с фитнес, бокс , бойни спортове, кара колело, мотор , освен това е скачал с парашут . На 16 октомври 2022 г. звездата от „Татковци“ сподели, че е завършил AFF курс и може да скача свободно от самолет в целия свят. AFF идва от Accelerated Free Fall и се превежда като ускорено свободно падане. Освен това той е запален по планината — катерене, трудни маршрути, стръмни терени.

Часовете по каскади в НСА са добра основа за снимките му на "татковци", при това още в първия епизод. Тогава той използва каскадьорските си умения, защото има сцена, когато го блъска кола на улицата.



Затова и е логично, че след това интересно посещение актьорът може би вече е запален и по още нещо - "Единственият проблем е, че май си намерих още едно доста скъпо хоби!"



Покрай хобитата си актьорът претърпява не една или две травми - от пукнат прешлен на врата, през операция на ръката, до скъсване на сухожилие в рамото. Филип обаче не се страхува от наранявания. “Страхът ми е да не остана инвалид. Ако нещо се случи, по-добре да не оживея отколкото да съм парализиран” споделя той в подкаста "Малки разговори". Повече - вижте във видеото.



