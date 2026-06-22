Актьорът Филип Буков е известен любител на планината и редовно изкачва Черни връх на Витоша, като често съчетава планинските преходи с бягане или тренировки на открито, споделяйки своите постижения в социалните мрежи с феновете си. Този път обичаният български актьор режи да изненада последователите си с ново постижение - като изкачи първенеца на планината с бебе на раменете си.

"От малки ги учим да свикват!", пише Буков към снимките и видеоклипове, които сподлеи в социалните мрежи.

От тях става ясно, че Буков, който е един от двамата постоянни капитани на отбори в популярната телевизионна игра „Аз обичам България“, е бил заедно с голям група приятел на преход в планината, като изкачването на Черни връх е завършило успешно със снимка до емблематичната мечка пред метеорологичната станция.

Черни връх е най-високата точка на Витоша - 2290 м. Това нарежда Витоша на четвърто място по височина сред българските планини – след Рила (връх Мусала – 2925 м), Пирин (връх Вихрен – 2914 м) и Стара планина (връх Ботев – 2376 м).

На върха има метеорологична станция, построена през 1935 г. – малко след обявяването на Витоша за народен парк, първият такъв на Балканския полуостров. В станцията има малка туристическа чайна, както и пост на Планинската спасителна служба (ПСС).

Черни връх е сред Стоте национални туристически обекта на Българския туристически съюз и сред десетте планински първенеца. Печати има в туристическата чайна при метеорологичната наблюдателница на върха и в хижа „Алеко“.

Черни връх има специално място в историята на българското туристическо движение. Именно неговото изкачване, проведено на 27 август 1895 г. по инициатива на писателя Алеко Константинов, се смята за рождена дата на организирания туризъм и на Българския туристически съюз (БТС).