На един от най-вдъхновяващите епизоди с най-мащабния ремонт в историята на „Бригада Нов дом“ станаха свидетели зрителите на bTV миналия петък. В основата на тази вълнуваща история стои градина „Вдъхновение“ в Божурище – социално предприятие, създадено от Милена, майка на дете с увреждане. Вдъхновена от личния си не лек път, тя изгражда място, където 15 младежи с различни увреждания намират не просто работа, а достойнство, принадлежност и възможност да бъдат независими и полезни.

Но зад усилията им стои и едно сериозно предизвикателство – липсата на подходящо пространство, където да отсядат и да остават да пренощуват, когато нямат възможност да пътуват всеки ден между София и Божурище. Етаж от сграда, предоставен от общината, остава неизползваем – студен, занемарен и далеч от мечтата за уютен дом, а нуждата на младежите е огромна.

В рамките на едва пет дни екипът на "Бригада Нов дом" се изправи срещу ограниченията на времето, мащаба и състоянието на сградата. Това е и епизодът, който поставя абсолютен рекорд – с най-много доброволци, включили се досега в каузата на предаването. Рамо до рамо до майсторите работиха с много приятели, семейства и дори част от децата на бригадата – всички обединени от общата цел и готови да докажат отново, че „доброто е непобедимо“.

Сред доброволците са актьорите Филип Буков и Стоян Дойчев, които успяват да се превърнат в отлични бояджии!

„Обичате ли да сглобявате мебели?“, попита ги водещата Мария Силвестър.

„Аз обичам да шпакловам и да боядисвам“, отговори й Филип Буков. На което тя директно му каза: „Имам стени за теб“.

А той все пак настоя да попита: „Има ли торби с цимент за носене?“.

След като обаче завъртяха импровизираното „Колело на късмета“ от картон, за да бъде определено с какви дейности ще се включат в ремонта на дома в Божурище, на тях им се падна да боядисват стени и да сглобяват мебели.

„Нещата отиват към сглобяване на мебели, плюс боя“, каза Мария Силвестър, щом видя в кой сектор на „Колело на късмета“ се спира стрелката.

„Най-многото работа - това ни се падна. Навсякъде бяха по едно, на нас ни се паднаха две неща“, пошегува се Буков със ситуацията.

„Нас това не ни плаши!“, категоричен е обаче той.

„Да, работа ни дай“, Стоян Дойчев.

„Аз много страдам за музикалния фон, че няма сръбско“, пошегува се Филип.

„Нещо народно също е хубаво да има“, допълни го Стоян.

„Една от статите беше за тях – цялостно боядисване и сглобяване на легла. Всичко беше нагласено“, разкри с чувство за хумор майстор Калин Евтимов.

„Добре че е тоя на фитнес. Виж колко хубаво стана", пошегува се Стоян с Филип, докато боядисваше стените с четка, качил се върху раменете на актьора.

Същевременно Буков не само го носеше върху гърба си, но й боядисваше стените с латекс с помощтта на мече с дръжка.

„Заредени сме позитивно и искаме да видим крайния резултат“, не скри вълнението си Филип.

Епизодът проследи не само физическата трансформация на пространството, но и силната емоционална връзка между хората, с техните съмнения, умора, вяра, надежда и истинска радост. Зрителите станаха свидетели на един разказ за съпричастност, за споделени усилия и за това как когато хората се обединят, невъзможното изглежда постижимо.

А какъв е крайният резултат? Вижте в следващото видео:

