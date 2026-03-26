Един от най-вдъхновяващите епизоди, с наистина най-мащабния ремонт в историята на „Бригада Нов дом“, предстои този петък от 20:00 ч. по bTV. Пример за смисъла на общността, за силата на доброто и за това как една мечта може да се превърне в реалност, когато зад нея застанат десетки сърца, ще трогне всички пред екраните в петъчната вечер.

В основата на тази вълнуваща история стои градина „Вдъхновение“ в Божурище – социално предприятие, създадено от Милена, майка на дете с увреждане. Вдъхновена от личния си не лек път, тя изгражда място, където 15 младежи с различни увреждания намират не просто работа, а достойнство, принадлежност и възможност да бъдат независими и полезни. Всеки ден те отглеждат плодове и зеленчуци, създават продукти със собствен труд и доказват, че ограниченията могат да бъдат преодолени с подкрепа и вяра.

Но зад усилията им стои и едно сериозно предизвикателство – липсата на подходящо пространство, където да отсядат и да остават да пренощуват, когато нямат възможност да пътуват всеки ден между София и Божурище. Етаж от сграда, предоставен от общината, остава неизползваем – студен, занемарен и далеч от мечтата за уютен дом, а нуждата на младежите е огромна.

И тук се намесват Мария и майсторите от „Бригада Нов дом“, които приемат едно от най-сложните предизвикателства досега. Задачата им не е просто ремонт – тя изисква пълна трансформация на пространство с различно предназначение в топъл, функционален и сигурен дом за младежите от „Градина Вдъхновение“.

В рамките на едва 5 дни екипът на предаването се изправя срещу ограниченията на времето, мащаба и състоянието на сградата. Това е и епизодът, който поставя абсолютен рекорд – с най-много доброволци, включили се досега в каузата на предаването. Рамо до рамо до майсторите работят още много приятели, семейства и дори децата на бригадата – всички те обединени от една обща цел и готови да докажат отново, че „доброто е непобедимо“. Сред доброволците са актьорите Деян Ангелов и Анатоли Лазаров с тяхната бригада, художникът Йотов и актьорите и капитани в последния сезон на „Аз обичам България“ – Филип Буков и Стоян Дойчев, които ще се превърнат в отлични бояджии.

Епизодът ще проследи не само физическата трансформация на пространството, но и силната емоционална връзка между хората, с техните съмнения, умора, вяра, надежда и истинска радост. Зрителите ще станат свидетели на един разказ за съпричастност, за споделени усилия и за това как когато хората се обединят, невъзможното изглежда постижимо.

Какви емоции и изненади очакват героите от градина „Вдъхновение“, кой кого ще изненада и какви уроци ще научи – зрителите ще разберат утре вечер от 20:00 ч. по bTV.

Всичко за предаването можете да следите на страницата на „Бригада Нов дом" в btv.bg и каналите в социалните мрежи – Facebook, Instagram и TikTok.

„Бригада Нов дом“ се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming" с фокус отговорното отношение към природата. Осмият сезон на предаването е сертифициран от albert (BAFTA).

