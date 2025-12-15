Филип Буков е едно от любимите лица на българската публика. И има защо – актьорът нееднократно е показвал, че зад екранния образ стои човек с голямо сърце. Той често се включва в благотворителни инициативи, дарителски кампании и помага на случайни хора, изпаднали в беда.

Освен това, той е и човек с будна гражданска съвест, загрижен за съдбата на страната си – участва активно в скорошните протести и дори бе едно от лицата, което открито говори от тибуните.

А на днешния ден, 15 декември, Филип има свой личен празник – навършва 31 години. И въпреки привидно крехката възраст, той вече е утвърдил името си, не само като актьор, но и като инфлуенсър, телевизионен водещ и герой от риалити форматите.

И, освен добри пожелания, може да си припомним няколко любопитни момента от живота на актьора:

Още от малък Филип е неизменна част от благотворителните активности на своята майка Росица Букова - тя е част от фондация „Движение на българските майки”, помагаща на деца в неравностойно положение.

Буков завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на проф. Стефан Данаилов. Преди това обаче учи философия в Софийския университет.

Известен е с харизматичния си и добре поддържан външен вид, заради който често го определят като сексимвол на българското кино и театър.

Снимка: instagram/bukovphilip

Обича предизвикателствата и спорта – тренира активно и е участвал в редица състезания.

Често споделя открито за живота си – включително за трудностите в личен план, които са го оформили като личност.

Готов е винаги да бъде в помощ - пример за това е възрастната жена от Белгия, претърпяла операция, която Филип буквално носи на ръце.

В началото на годината дарява кръв в помощ на пострадалите по време на пожарите в Република Северна Македония в началото на годината.

Преди години е носил коса та си дълга - за да я дари за перука.

Филип има силна връзка със своята баба Жана , която е един от най-важните хора в живота му. Тя му подарява риза по случай завършване на училище, която днес има огромна сантиментална стойност в живота му - носи я на първото си интервю за работа и първата си телевизионна поява.

В интервю Буков признава, че когато е влюбен и е във връзка е моногамен и дори дава паролата на телефона на партньорките си – което показва неговото разбиране за доверие и откритост в любовта.

Какво още е споделял Филип Буков пред камерите на bTV - гледайте във видеото:

