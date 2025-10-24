В студиото на "Преди обед" гостуваха баба и внуче за пример - актьорът Филип Буков и неговата баба Жана Зарева. Капитанът в "Аз обичам България" и медицинската сестра разказаха повече за техните пътешествия, детството на Филип и търсенето на подходяща половинка за него.

Бабата на Филип започна интервюто категорично: внуците се обичат повече от собствените деца! 

"4 момчета и 1 едно момиче и си ги обичам безкрайно много, особено Филип. Всички ги обичам, но той е първия", продължи тя. 

Тя сподели интересни истории от детството на актьора и по-конкретно за неговите чести контузии през годините. Тя отбеляза, че дори си е помислила, че припадането му в "Сървайвър", е било игра. След като случаят се е повторил, тя вече е разбрала, че нещо не е наред. 

Зарева активно се опитва да открие перфектната половинка за внука си. Техните чатове станаха голям хит в мрежите и повод за умиление от загрижеността на баба му. 

Успя ли бабата на Филип Буков да му намери гадже? (СНИМКИ)

Въпреки че той не проявява интерес към нейните предложения, никога не се колебае да потърси мнението ѝ, когато нещата с момиче станат сериозни. Другите - той ги "прослушва", както се пошегува актьорът. 

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

