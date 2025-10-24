В студиото на "Преди обед" гостуваха баба и внуче за пример - актьорът Филип Буков и неговата баба Жана Зарева. Капитанът в "Аз обичам България" и медицинската сестра разказаха повече за техните пътешествия, детството на Филип и търсенето на подходяща половинка за него.
Бабата на Филип започна интервюто категорично: внуците се обичат повече от собствените деца!
"4 момчета и 1 едно момиче и си ги обичам безкрайно много, особено Филип. Всички ги обичам, но той е първия", продължи тя.
Тя сподели интересни истории от детството на актьора и по-конкретно за неговите чести контузии през годините. Тя отбеляза, че дори си е помислила, че припадането му в "Сървайвър", е било игра. След като случаят се е повторил, тя вече е разбрала, че нещо не е наред.
Зарева активно се опитва да открие перфектната половинка за внука си. Техните чатове станаха голям хит в мрежите и повод за умиление от загрижеността на баба му.
Въпреки че той не проявява интерес към нейните предложения, никога не се колебае да потърси мнението ѝ, когато нещата с момиче станат сериозни. Другите - той ги "прослушва", както се пошегува актьорът.
Цялото интервю - вижте в следващото видео.
