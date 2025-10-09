В предишния епизод на „Аз обичам България“ сили премериха попфолк дивата ДесиСлава и младата музикална надежда Ева Леа от отбора на Филип Буков, срещу Ники Илиев и Стефан Рядков от тима на Стоян Дойчев. Много забавление, напрежение и... неочакван флирт!

Кой отбор се справи по-добре и спечели повече точки?

По време на втората игра участниците разполагаха с две дълги думи, като всяка от буквите е поставена на висок слънчоглед. Първи бяха отборът на Дойчев, с думата "откровение", които успяха да си спечелят цели 12 точки.

На дамският отбор с капитан Буков се падна думата "равновесие". Тримата също се справиха блестящо, като дори успяха да надминат Дойчев с 1 точка!

Изненадващи искри в „Аз обичам България“

Попфолк певицата влезе в надправарата със своите високи токчета на платформи, но това не я спря да тича, за да нареди от буквите думи. Филип Буков не остана безпристрастен:

"Има ли друга жена в републиката, която бяга с такива токове? Значи бяга бързо, носи тежко, пее красиво и е умна, защото подреди толкова думи!"

Снимка: Screenshot

Истинска "жена мечта", както я нарече водещата Алекс Сърчаджиева. Певицата също не успя да скрие щастието си и се пошегува:

"Аз имам нужда някой да ме вземе вече, 4 години нямам приятел."

Флиртовете продължиха да връхлитат на сцената, като Буков обеща да "уреди тази работа".

Цялата игра - вижте в следващото видео.

