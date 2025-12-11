"Зрънцето на промяната вече е посадено! Студенти с вас сме!" Инфлуенсърката Антоанет Пепе бе една от множеството хора, които се присъединиха към протеста в София на 10.12. Тя сподели кратко видео с кадри от протестите на студентите пред Софийския университет, както и от множеството, събрало се в т.нар. Триъгълник на властта в центъра на София.

Актьорът Филип Буков също е доста активен по темата, както в социалните си мрежи, така и с лично присъствие. Той беше едно от лицата на втория протест, което се качи и говори от сцената. Vox pópuli vox Déi - сподели той към видео с основни участници студенти.

Благовеста Бонбонова - една от участничките в "Ергенът: любов в рая", не присъства на протеста, но отправи призив за това към последователите си. Алергична реакция попречила на участничката да се включи в събитието.



"Много ми е гадно, че няма да успея да псисъствам на протеста тази вечер, но, както забелязвате, отново съм с моята алергична реакция и устата ми е потресаващо зле. Но мога да помоля всички, които имат възможност, да бъдат там."

Иво Димчев също изрази публично съжалението си, че може да присъства на протеста в София. Артистът е в Полша по това време за прожекции на филма му „В ада с Иво“.

"Надявам се протестите и всичко, което правим, да помогнат парламентът ни да се напълни с хора, които са чели достатъчно, говорят перфектно поне английски, колекционират стойностно изкуство, слушат качествена музика и работят поне по шест часа на ден, за да бъде България мега яко и безопасно място за живеене. Дай Боже!"

Група "Остава" отмениха свой концерт в Пловдив. Музикантите вземат "трудно, но съзнателно решение" да отменят концерта си в Пловдив, туй като смятат, че в момента за тях е по-важно да застанат зад гражданската си позиция, отколкото да излизат на сцена.

Рут Колева, Силвия Петкова, Николаос Цитиридис бяха едни от известните, които също пристстваха на площад "Независимост".

От там сподели клип и Владо Николов. Волейболистът бе един от участниците в Traitors: игра на предатели", който отказа да стане предател.

"Вчера нямаше черни овце сред нас, а много бели, зелени, червени български лъвове. А с колко млади хора скачахме заедно - сега му е времето за лъвски скокове, че после и да искаш - от опит знам- НЕ СТАВА!

Протести се проведоха в София и страната под наслов „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“.

Росен Желязков подаде оставка минути преди гласуването на шестия вот на недоверие към правителството. Мотивите му бяха недоволството на хората и многохилядните антиправителствени протести.

„Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, каза премиерът. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена“, каза Желязков.





