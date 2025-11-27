София отново беше разтърсена от мащабен протест, който успя да блокира движението в ключови точки на столицата на 26 ноември. Сред протестиращите хора бяха десетки популярни лица от сцената, киното и социалните мрежи.

Те се включиха активно в шествието, споделяйки емоционални послания към своите последователи. Сред лицата, които подкрепят гласа на българския народ са Филип Буков, Силвия Петкова и много други.

Един от гласните участници е актьорът Филип Буков. В своето обръщение той поставя акцент върху социалните проблеми и бъдещето на нацията. Актьорът засяга и темите за бъдещето на децата, както и за заплатите на лекарите, призовавайки за сериозна промяна.

„Искаме ли достоен живот за родителите си или искаме да имат мизерни пенсии“, пита той.

Снимка: Instagram

Другата популярна актриса, Силвия Петкова, споделя в историята в своя Instagram профил, който красноречиво показва мащаба на недоволството. На снимката се вижда затрупаният от хора „триъгълник на властта“ в София.

Комикът Николаос Цитиридис също се включи в протеста, публикувайки снимка от мястото с ясно и категорично послание.

„От мен имате „НЕ““, пише той, изразявайки категоричното си несъгласие за финансовата ситуация у нас.

Влиянието на социалните мрежи беше също силно представено. Инфлуенсърката Ренета Георгиева публикува кратки видеа от мястото на събитието, като на едно от тях написа емблематичния лозунг: „Мафията вън“.

Снимка: Instagram

Анна Сапунджиева – победителката от риалити формата „Живота на кантар“ – също публикува същата снимка, като тази на Силвия Петкова, показваща огромния брой хора, протестиращи пред парламента.

На протеста беше участието на младия хокеист Теодор Симеонов, двукратен шампион на България и перспективен играч на национално ниво. Макар да не е централна медийна фигура, присъствието му говори за ангажираността на новото поколение спортисти.

Радостина Костадинова, която много хора познават като „Мис България“ 2015 и съпруга на футболиста Георги Костадинов, ъщо изказа своето мнение по темата в социалните мрежи. Тя споделя, че след девет години в чужбина със съпруга си най-после са се прибрали в България и това я изпълва с щастие и гордост. Тя подчертава, че обича родината си, ще се грижи за нея и призовава публичните личности да дават добър пример без страх. Радостина се гордее, че никога не е пропускала избори от 18-годишна възраст и е щастлива, че детето ѝ расте в България.

Снимка: Instagram

Развитието след протеста в София

По време на снощния протест в „триъгълника на властта“ се стигна до напрежение и сблъсъци между демонстранти и полиция. Според информация на bTV има задържани протестиращи, а няколко полицаи са пострадали по време на охраната на парламента.

След напрежението и общественото недоволство управляващите обявиха, че оттеглят проектобюджета за 2026 г., въпреки че беше гласуван на първо четене. Правителството ще подготви нов вариант след допълнителни разговори със социалните партньори. Следете още информация.

