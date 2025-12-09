На финала на "Ергенът: любов в рая" станахме свидетели на много емоции, но и на много красиви визии. Една от най-атрактивните дами несъмнено беше Благовеста. И макар да не получи пръстен визията, с която се появи на плажа, остави зрителите без думи.

Роклята избират заедно със стилистката на предаването. По принцип била приготвена за Габи, но тя не се харесала с нея.

"Пробвах я аз и ми “заспа”. Останалата част по стайлинга беше моя идея - бижута, аксесоари и цялостната визия."

Благовеста се появи с рокля с цвят на топъл шоколад, коса с мокър ефект, пригладена назад и обемни обеци цветя.

Съчетаването на тоалети и аксесоари е нещо, с което се занимава професионално, но и носи от малка у себе си като интерес и добър усет. Много от тоалетите й, с които беше в предаването, предизвикаха голям интерес. Фенове на романтичното риалити заляха Блага с въпроси от къде са роклите, с които се появява облечена.

"Да влезеш в „Ергенът: Любов в Рая“ е като да скочиш с токчета в океана — не знаеш дали ще изплуваш грациозно или ще разрошиш косата си, но пък приключението е гарантирано. Така започна и моят път — с усмивка, трепет и малко сладко в характера, защото… какво да се лъжем, аз си нося „бонбон“ във фамилията."

Признава, че е била истинска и много себе си в предаването.



"Аз избрах да съм Блага — искрена, дръзка, нежна, понякога саркастична, но винаги… себе си.

В този рай открих не само възможността за любов, а и една по-голяма истина: когато оставиш маските, когато покажеш и силата, и слабостта си, тогава започваш наистина да сияеш."

Има ли значение възрастта и разликата в годините за любовта според нея? Блага е категорична - зрелостта има значение.

Дълго вярвала, че любовта няма възраст. Но напоследък усеща, че зрелостта има своята роля. Блага не държаи мъжът задължително да е по-възрастен, но й е важно да е по-осъзнат и стабилен в действията и думите си. Според нея понякога това идва с годините, понякога — просто с характера.

Благовеста не получи пръстен на церемонията, а само роза. А последните им моменти в имението с Денис изглеждаха така.

Престоят й в имението коренно променя мнението й за едно от момичетата. В началото била с огромни предразсъдъци към Габи. За нейно щастие обаче Габи опровергава с поведението си всичко, което Блага мислела за нея преди това.

"Щастлива съм, че я срещнах там!" - споделя Блага.

Първото нещо, което прави, след като излиза от имението е да хапне различна храна от тази в къщата.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".