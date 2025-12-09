Заедно ли са Филипа и Йовица след финала на "Ергенът: любов в рая"? Това се питат много от феновете им. Първата снимка, която Филипа си прави, след като форматът приключва и от продукцията връщат телефоните на участниците, издава много.

На Финала на "Ергенът: любов в рая" Филипа получи предложение от Йовица, придружено с пръстен. Думите му бяха силни и издаваха всичко, което той чувства в сърцето си.

"Граби от този живот с пълни шепи. Казвам ти "Да!"

Йовица и Филипа бяха една от най-стабилните двойки, макар да минаха през нелеки перипетии. Трудностите обаче сякаш ги сплотиха още повече. Йовица призна, че имат различия, но й че има сериозни намерения към Филипа. Предложението си направи като в приказките - паднал на колене.

Първата снимка, която Филипа публикува, след финала на романтичното риалити, е именно годежния й пръстен.

Първата вечер в имението Филипа мислела, че ще остане съвсем за кратко - евентуално една седмица. Но съдбата решава друго. Двамата с Йовица останаха заедно до кра на риалитито.

Първото нещо, което са направили заедно, е да отидат на бар с вкусна храна. Филипа признава, че това е бил един от най-хубавите й моменти, след изолацията в имението.

След това заминават на екскурзия заедно с Блага, Криси, Габи, Натали и Киара.

Няколко въпроса към Филипа

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Не бих избрала нито един чужд живот. Това означава да се лиша от един ден, в който мога да градя и вървя по собствения си житейски път. В процес съм на достатъчно сложен и дълъг проект и това да оставя следа от моите обувки, е много по- смело от всичко останало.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

На бъдещите си деца бих искала да предам, че голямото сърце не е недостатък, а истинска сила! Да виждат с очите на емпатията, да имат ръце, които създават и помагат, гръбнак, който никой не може да пречупи и несломима вяра в себе си! Добросърдечност, великодушие, емпатия, доблест, чест - са достатъчно здрава основа.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

Затягай колана, бейби, животът ти ще бъде гръмотевична буря!

Какво се случи на финала на "Ергенът: любов в рая" - вижте във видеото.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".