В неизлъчвани кадри от гостуването на актьорите Алекс Сърчаджиева и Филип Буков в предаването "COOL...t" двамата споделиха повече за това как се справят с хейта онлайн и глупавите въпроси. Капитанът от "Аз обичам България" разбира се, отговори с хумор.

Водещата на развлекателното предаване и капитанът на един от отборите разкриха подробности за съвместната им работа в шоуто. Двамата ги свързва дългогодишно приятелство, множество артистични проекти и телевизионните прояви.

Повече за преживяванията със Сърчаджиева в "Аз обичам България", Буков разказа:

"Аз едва-едва си нацелвам текста, тя ме ориентира, тя е моят компас."

Водещата на "COOL...t" Петя Дикова продължи с по-интересен въпрос, а именно как двамата се справят с глупавите въпроси от журналисти. Филип остана искрен до болка и сподели, че съответно "отговаря с глупав отговор". Той допълни:

"Обожавам провокации и кофти коментари по мой адрес!"

Абсолютно в стила на актьора, той не отговаря с агресия, а с хумор и аргументи, като си "извежда тезата до край".

