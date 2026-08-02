Горските пожари продължават да създават сериозни затруднения в няколко района на Гърция, включително на популярни туристически дестинации като Крит, Лесбос и Парос. Заради екстремните горещини и силните ветрове гръцките власти поддържат повишена готовност, а в засегнатите райони бяха извършени превантивни евакуации.

Властите призовават както местните жители, така и туристите да следят официалната информация и да спазват указанията на службите за гражданска защита.

Крит остава най-сериозно засегнат

Най-тежка е ситуацията на остров Крит, където пожарът в района на Ретимно обхвана фронт с дължина около 15 километра. Силният вятър, достигащ на места до 90 км/ч, значително затруднява работата на пожарникарите и на моменти не позволява използването на противопожарна авиация.

В борбата с огнената стихия участват над 200 пожарникари, десетки специализирани автомобили и въздушна техника, когато метеорологичните условия го позволяват. При пожарите трагично загинаха трима гръцки пожарникари - двама на Крит и един в Пелопонес.

Хиляди хора бяха евакуирани

По данни на гръцките власти и международните агенции около 8000 души са били евакуирани от засегнатите райони на Крит, сред които има и хиляди чуждестранни туристи. Част от евакуациите са извършени по море, след като някои пътища станаха недостъпни заради огъня. Всички евакуирани са били изведени безопасно, а местните власти работят по настаняването им в незасегнати райони на острова.

Снимка: Ройтерс

Пожари има и на други острови

Активни огнища има и на островите Лесбос и Парос, както и в части на Пелопонес и Централна Гърция. На Лесбос чрез системата за спешни известия 112 бяха разпоредени превантивни евакуации на населени места, след като пожарът се разпространи бързо заради силния вятър.

Гръцкото Министерство по климатичната криза и гражданската защита ежедневно публикува карта на пожарната опасност, като за райони около Атика, Евия и части от Егейските острови остава в сила предупреждение за много висок риск от нови пожари.

Безопасно ли е да пътувате до Гърция?

Към момента няма обща препоръка туристите да отменят почивките си в Гърция. Ако планирате пътуване, е добре предварително да проверите дали избраната от вас дестинация е засегната от пожарите или от въведени ограничения.

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Ето няколко съвета от нас:

да следите официалните съобщения на гръцките власти

да поддържате връзка с туроператора, авиокомпанията или мястото за настаняване

да спазвате незабавно всички разпореждания за евакуация, ако се намирате в район с активен пожар

Заради високите температури и силните ветрове пожарната опасност в Гърция остава изключително висока, а властите предупреждават, че през следващите дни са възможни нови огнища.