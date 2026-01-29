Любовта не познава граници, а за латино легендата Марк Антъни тя изглежда по-сияйна от всякога. 57-годишният изпълнител отпразнува своята трета годишнина със съпругата си – парагвайския модел и „Мис Вселена Парагвай 2021“ Надя Ферейра.

Марк споделя щастието си в социалните мрежи, но този път поводът изглежда двоен.

„Какъв прекрасен дар ни дава животът. Бог е велик. Маркито ще става голям брат“, обявява развълнуваният баща.

Коя е жената, пленила сърцето на Марк?

26-годишната Надя Ферейра влезе в живота на Марк Антъни като вихър. Любовната им история започва в началото на 2022 г., а само месеци по-късно, през януари 2023 г., двамата си казаха „ДА“ на пищна церемония в Маями, заобиколени от звезди като Дейвид Бекъм и Салма Хайек. Въпреки голямата възрастова разлика, Надя често споделя в интервюта, че Марк е нейният най-добър приятел и най-голяма опора.

Деца и бивши съпруги на Марк Антъни

Марк Антъни е известен не само с гласа си, но и с голямото си семейство. Към този момент той е баща на седем деца, а осмото е на път!

Ариана и Чейс: От връзката му с полицайката Деби Росадо.

От връзката му с полицайката Деби Росадо. Кристиан и Райън: От брака му с първата му съпруга, „Мис Вселена“ Даянара Торес.

От брака му с първата му съпруга, „Мис Вселена“ Даянара Торес. Еме и Макс: Емблематичните близнаци от брака му с поп иконата Дженифър Лопес.

Емблематичните близнаци от брака му с поп иконата Дженифър Лопес. Маркито: Първото му дете от Надя Ферейра.

Към момента Надя Ферейра е жената, която е в очакване на следващото му дете. Това ще бъде второ общо дете за двойката.

Любов като на кино

Марк и Надя се запознават на благотворително събитие, а малко след това Надя участва в един от неговите музикални клипове. Антъни е бил „омагьосан“ от интелигентността и грацията на модела, припомня People. Двамата правят първите си публични появи заедно същата година, малко по-късно обявяват годежа си, а през януари 2023 г. сключват брак. Оттогава насам често са определяни като една от най-хармоничните звездни двойки – с ясно изразено партньорство, взаимно уважение и баланс между личния живот и публичните ангажименти, който личи във всяка тяхна поява.

