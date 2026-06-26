Бруклин Бекъм публично отбеляза рождения ден на своя тъст Нелсън Пелц, докато отношенията с родителите му Дейвид и Виктория Бекъм продължават да бъдат обект на засилен медиен интерес, без яснота какво всъщност се случва между тях към настоящия момент.

Синът на Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм публикува снимка с бащата на любимата си Никола - Нелсън Пелц, придружена от емоционално послание. „Честит рожден ден, Нелсън. Обичам те много. Толкова съм щастлив, че имам възможност да празнувам с теб днес. Благодаря ти, че си най-добрият тъст.“ Публикацията идва в момент, когато отношенията между Бруклин Бекъм и неговото семейство остават напрегнати, като през последните месеци той и съпругата му Никола Пелц отсъстваха от редица важни семейни събития.

Никола Пелц с трогателен поздрав към баща си

По случай 83-ия рожден ден на Нелсън Пелц, Никола Пелц също сподели трогателно послание в социалните мрежи. Актрисата го определи като свой пример за подражание и благодари за безусловната подкрепа, която оказва на цялото им семейство. В публикацията си тя подчерта, че баща ѝ винаги е насърчавал децата си да следват мечтите си и да бъдат добри хора преди всичко.

Последната публикация на Бруклин Бекъм отново привлече вниманието към продължаващия конфликт между него и родителите му. Според множество медийни публикации напрежението между двете страни ескалира през последните месеци, след като Бруклин отправи публични обвинения към Дейвид и Виктория Бекъм относно отношенията им и тяхното поведение. Междувременно родителите му продължават да показват ясно, че имат желание за помирение въпреки че публичните прояви на дистанция между членовете на семейството не спират да предизвикват интерес сред фенове и последователи.