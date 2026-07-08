От години футболните фенове спорят не само кой е по-велик - Кристиано Роналдо или Лионел Меси. Друг вечен дебат се води и извън терена: коя от половинките им е по-красива - Джорджина Родригес или Антонела Рокузо?

Едната е бивш модел и модна икона с милиони фенове по света. Другата е детската любов на Меси и символ на естествената красота. И двете са сред най-влиятелните жени в света на спорта, но впечатляват по съвсем различен начин.

Външен вид и корекции

Родригес е истинска кралица на червения килим. Испанката с аржентински корени често залага на силен грим, перфектно оформени черти и секси визии, които напомнят на холивудска звезда. Тя е характерна със своите прилепнали рокли, високи токчета и луксозни брандове.

Джорджина често е обект на коментари в социалните мрежи относно възможни естетични корекции. Самата тя никога не е потвърждавала официално подобни интервенции. Фенове често сравняват нейни по-стари снимки с актуални фотосесии и обсъждат промени във визията ѝ.

Снимка: Getty Images

Рокузо е нейна пълна противоположност. Съпругата на Меси предпочита по-естествено излъчване, дискретен грим и елегантен стил. Именно тази непринуденост я превърна в любимка на милиони жени по света.

При Антонела спекулации са хирургическа намеса са значително по-редки. Тя е известна с това, че през годините външността ѝ остава сравнително непроменена, което допринася за имиджа ѝ на естествена красавица.

Снимка: Getty Images

Важно е да се отбележи, че няма официално потвърдена информация от нито една от двете за извършени естетични корекции.

Коя има повече фенове в Instagram?

Тук Джорджина печели убедително. Годеницата на Роналдо има над 72 милиона последователи в Instagram и е сред най-популярните жени в света на спорта и модата. Освен това тя разполага със собствена документална поредица в Netflix - „I Am Georgina“.

Снимка: Getty Images

Антонела Рокузо също е истинска социална медийна звезда, но с по-скромна аудитория - около 40 милиона последователи в Instagram. Въпреки това тя поддържа изключително висока ангажираност и често събира милиони харесвания под публикациите си.

Снимка: Getty Images

Любовната история

Тук точките отиват при Антонела. Тя познава Лионел Меси още от детските им години в Росарио, Аржентина. Двамата израстват заедно, а по-късно приятелството им се превръща в любов. Днес са женени и често са давани за пример като една от най-стабилните двойки в спорта.

Джорджина и Роналдо се запознават през 2016 г., когато тя работи в магазин на Gucci в Мадрид. Историята им звучи като сценарий за романтичен филм - от продавачка до една от най-разпознаваемите жени в света. През 2025 г. двамата официално се сгодиха.

Децата

Антонела и Меси имат трима синове - Тиаго, Матео и Чиро. Семейството често показва общи моменти от ежедневието си, а момчетата редовно присъстват на мачовете на баща си.

Снимка: Getty Images

Джорджина и Роналдо отглеждат общо пет деца в голямото си семейство – Кристиано-младши, близнаците Ева и Матео, както и дъщерите Алана и Бела.

Снимка: https://www.instagram.com

Кариера

Джорджина успя да изгради самостоятелна кариера като модел, инфлуенсър и предприемач. Тя присъства на Седмиците на модата в Париж, появява се на корици на списания и развива собствени бизнес проекти. Съвсем наскоро пусна в продажба и своите собствени модели спортно облекло.

Антонела също работи с големи модни и спортни марки, но предпочита да стои по-далеч от светлината на прожекторите и рядко дава интервюта. Сърцето на „империята“ ѝ е Enfans, марката детски дрехи, която тя основава през 2014 г. заедно със сестра си Паула, братовчедка си Андреа и майка си Патриция. Става и лице на брандове, създаващи висококачествена козметика – като Guerlain и Lancôme, а по-късно и за Tiffany & Co.

Истината е, че двете красавици трудно могат да бъдат сравнявани директно. Едната е символ на модерния лукс, а другата – на естествения чар. И може би точно затова милиони хора по света продължават да спорят коя е по-красива. А според вас? Гласувайте в анкетата ни.

Джорджина Родригес или Антонела Рокузо - коя е по-красива? Джорджина 0

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Световното първенство по футбол 2026 беше последното място, на което Роналдо и Меси можеха да премерят сили. Много хора очакваха техните отбори на финала, но това няма да се случи. Португалия отпадна от класирането и така Роналдо остана с една несбъдната мечта.

Да се съревновават обаче могат децата на футболните легенди, които плътно крачат по техния път в света на футбола. Синовете и на Роналдо и на Меси вече тренират в различни академии и отбори и жънат своите победи.