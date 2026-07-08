Съревнованието между Роналдо и Меси е неоспорим факт. И докато феновете им враждуват и изсипват пикантни коментари в мрежите, техните половинки показаха, че помежду им вражда няма. Или пък не?

Какъв подарък получи Антонела?

Антонела е получила супер луксозен подарък. А човекът, който й го е изпратил е Джорджина, годеницата на Роналдо.

Пакетът включва спортни екипи за тренировка, чанта и постелка за йога. Припомняме, че Джорджина вече анонсира поредния си порект - бранд за спортни стоки с име Mimoa.

Първата колекция включва 27 модела, като достъпността е сред основните принципи на бранда. Сред тях има клинове, спортни топове, тениски, бодита, панталони и други базови артикули, предназначени както за тренировки, така и за пътуване и ежедневието. Цените са под 100 евро (около 100–115 щатски долара).

Има ли конкуренция между футболните съпруги?

Антонела не просто сподели снимка на получения подарък, но и написа кратко, доста топло като емоция послание.

"Желая ти целия успех на света!"

Антонела има над 40 милиона последователи само в Инстаграма си. Джорджина я изпреварва с нейните 75 милиона.

Жестът между двете бързо стана силно коментиран в социалните мрежи. Някои го нарекоха лицемерие, други решиха, че точно така го правят жените - честно, без задни мисли, конкуренция и завист.

Меси - Роналдо - вечното съревнование

Световното първенство по футбол 2026 беше последното място, на което Роналдо и Меси можеха да премерят сили. Много хора очакваха техните отбори на финала, но това няма да се случи. Португалия отпадна от класирането и така Роналдо остана с една несбъдната мечта.

Да се съревновават обаче могат децата на футболните легенди, които плътно крачат по техния път в света на футбола. Синовете и на Роналдо и на Меси вече тренират в различни академии и отбори и жънат своите победи.