Косово стана най-новата територия на Балканите, включена в услугата Google Street View – уличният изглед в приложението Google Maps, който предоставя 360-градусови изгледи на улиците, градовете и туристическите райони на страната, съобщава порталът „Телеграфи“. Миниобраз на певицата с произход от Косово Дуа Липа ще разхожда посетителите.

След двугодишен процес на фотографиране Google публикува изображения, направени в Косово в периода от юли 2025 г. до май 2026 г., обхващащи по-голямата част от територията.

Според платформата Virtual Streets, цитирана от „Телеграфи“, интегрирането на Косово в тази услуга се е забавило поради сложни геополитически обстоятелства и проблеми, свързани с международния статут на страната.

Новите изгледи включват големи градове като Прищина, Призрен, Пея, Джакова, Митровица, Джилян и Феризай, но също и много други градски и селски райони.

Потребителите на Google Maps вече могат да изследват и планински пътища и туристически дестинации, включително Каньона Ругова, Националния парк „Шар планина“, Националния парк „Проклетия“, както и райони близо до границите с Албания, Черна гора и Северна Македония.

Снимка: iStock

Според доклади, цитирани от портала, компанията Google е използвала камери от четвърто поколение за заснемане на изображенията, а в някои случаи и преносими камери, което позволява непрекъсната фотография дори при трудни метеорологични условия, включително снеговалеж през октомври 2025 г.

Според същите доклади Apple също е получила разрешение да снима части от територията на Косово (за своето приложение Apple Maps – бел. ред.), но тези изображения все още не са публикувани.

Включването на Косово в уличния изглед на Google Maps се счита за важна стъпка за популяризирането на Косово в дигиталните платформи, особено във време, когато страната изпитва засилен туристически интерес и когато местните бизнеси се стремят към по-голямо онлайн присъствие, отбелязва „Телеграфи“.

Снимка: Reuters

Световноизвестната певица с албански произход от Косово Дуа Липа също има участие в представянето на Косово в Google Maps. По информация на Virtual Streets изпълнителката, заедно със своя литературен клуб Service95, си е сътрудничила с Google за популяризирането на дестинации по света заради любовта ѝ към пътуването. По тази причина жълтото човече, което е талисман на уличния изглед на Google Maps, се появява в „образа“ на Дуа Липа на различни места в картите, включително в Косово.