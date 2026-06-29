След приказната си сватба с Калъм Търнър в Италия, Дуа Липа развълнува феновете с още нещо - поп иконата отваря своя библиотека - Manifesto Library, посветена на книги, които са били забранявани, цензурирани или оспорвани през годините. Новото пространство се намира в емблематичната книжарница Livraria Lello в Порто и отвори врати на 27 юни.

В името на книгите и литературата - мисията продължава

Библиотеката е продължение на литературния проект Service95 Book Club, чрез който Дуа Липа от години препоръчва книги на своите фенове и разговаря с известни автори. Новата колекция включва около 100 заглавия, обединени от четири основни теми – власт, контрол, глас и памет. Сред произведенията са книги, които в различни държави или училищни райони са били забранявани или ограничавани заради теми като раса, сексуалност, политика и човешки права.

„Когато една книга бъде цензурирана, се губи много повече от една история“

В официалното си изявление певицата подчертава, че библиотеката е създадена като място, което защитава свободата на словото и правото на достъп до литература. Според нея всяка книга в колекцията поставя неудобни въпроси или самата тя е била обект на обществено оспорване.

Някои са били премахвани от училищни библиотеки заради теми, свързани с раса или сексуалност, други – заради съдържание, насочено към LGBTQ+ общността, а в определени случаи авторите са платили висока цена за написаното от тях. Липа определя Manifesto Library като „светилище за книги, които са изчезнали, за авторите, чиито смели думи разкриват механизмите на властта и контрола, и за читателите, които отказват някой друг да решава какво им е позволено да четат“.

Все по-силна връзка между музиката и литературата

През последните години певицата Дуа Липа се утвърждава не само като една от най-успешните поп изпълнителки, но и като активен популяризатор на четенето. Освен че развива Service95 Book Club, тя интервюира писатели, участва в литературни инициативи и работи по проекти, насърчаващи интереса към книгите сред младите хора.