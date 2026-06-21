Поп звездата Дуа Липа и британският актьор Калъм Търнър официално започнаха нова глава от живота си като семейство. Двамата отпразнуваха любовта си с пищна тридневна сватба в Сицилия, която бързо беше определена като едно от най-бляскавите светски събития на годината.

Приказна церемония в Италия

След като в края на май сключиха граждански брак на скромна церемония в Лондон, Дуа Липа и Калъм Търнър организираха голямо празненство в Сицилия. Основната церемония се състоя в историческата Вила Валгуарнера край Палермо – впечатляващо имение от XVIII век, известно със своята барокова архитектура и красиви градини с изглед към морето. Тържествата продължиха три дни и събраха близки приятели, роднини и редица световноизвестни личности.

Звездни гости и специален музикален подарък

Сред гостите на сватбата бяха изпълнители и знаменитости като Елтън Джон, Чарли XCX, Марк Ронсън, Джо Алуин, Трой Сиван, Донатела Версаче и други популярни имена от света на музиката и модата. Един от най-емоционалните моменти на вечерта настъпил, когато Елтън Джон изненадал младоженците с изпълнение на вечната класика "Your Song", превръщайки празника в още по-незабравимо преживяване.

Булчинската рокля, за която всички говорят

Дуа Липа впечатли с ексклузивна булчинска рокля на Chanel Haute Couture, създадена специално за нея от дизайнера Матийо Блази. Тоалетът се отличаваше с богата ръчна бродерия, дълъг воал и ефектен шлейф с пера, превръщайки певицата в една от най-коментираните булки на годината. През сватбения уикенд изпълнителката смени няколко дизайнерски визии, включително модели на Bottega Veneta, Schiaparelli и Chloé