Виктория Бекъм отбеляза 27-ата годишнина от сватбата си с Дейвид Бекъм с емоционално послание, което трогна хиляди. Дизайнерката не пропусна да спомене и най-големия им син Бруклин, въпреки напрежението в семейството и това бързо се превърна в гореща тема сред фенове.

Звездна годишнина

Годишнината на една от най-известните звездни двойки идва в труден период за фамилията Бекъм. По-рано тази година стана публично известно, че отношенията между Бруклин Бекъм и родителите му са силно влошени, след като той заяви, че не желае помирение и отправи сериозни обвинения към тях относно отношението им към брака му с актрисата Никола Пелц, но въпреки това, Виктория и Дейвид Бекъм изглеждат сплотени и щастливи заедно

„Все още си моето всичко“

По случай специалния ден Виктория публикува романтична снимка, на която целува Дейвид по бузата пред семейния им дом. В описанието към кадъра тя отдаде почит не само на съпруга си, но и на четирите им деца – Бруклин, Ромео, Круз и Харпър.

„След 27 години брак, четири невероятни деца и безброй еднакви тоалети, ти все още си моето всичко. Честита годишнина! Обичам те толкова много“, написа дизайнерката. Дейвид Бекъм от своя страна побърза да отговори с вълнение и любов. От своя страна „Най-голямото ни награда винаги ще бъде нашето семейство“, написа той. Дейвид Бекъм отбеляза годишнината със серия архивни фотографии, проследяващи съвместния им живот – от сватбения ден до семейни мили моменти. В посланието си той подчерта, че най-голямата гордост на двамата винаги ще бъдат техните деца.