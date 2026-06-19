Историческият шампионски парад на отбора на Ню Йорк Никс се превърна не само в празник за баскетболните фенове, но и в истинско събиране на едни от най-големите звезди на Холивуд. След първата титла на клуба в НБА от 53 години насам, десетки известни личности излязоха по улиците на Манхатън, за да отпразнуват успеха на любимия си отбор.

Тимъти Шаламе отново показа любовта си към Никс

Един от най-забележителните гости беше актьорът Тимъти Шаламе, който през целия сезон бе сред най-верните привърженици на отбора. Той поздравяваше феновете по маршрута на парада, качи се на един от автобусите с шампионите и дори взе микрофона, за да поведе скандиранията в чест на Никс.

Снимка: Getty Images

Бен Стилър снима документален филм за шампионския сезон

Сред присъстващите беше и Бен Стилър, който не пропусна нито един мач от финалната серия. Ден преди парада той обяви, че работи по документален филм за шампионския поход на Никс в партньорство с A24 и HBO, а по време на шествието заснемаше кадри със своя телефон. Парадът събра още редица известни почитатели на отбора. Марта Стюарт пристигна след ранно пътуване от дома си извън града, а една от най-запомнящите се появи бе тази на легендарният режисьор Spike Lee. За него това беше първият шампионски парад на любимия му клуб.

Снимка: Getty Images

Исторически ден за Ню Йорк

Парадът премина по прочутия маршрут Canyon of Heroes в Манхатън и завърши пред кметството на града. Хиляди фенове изпълниха улиците, за да приветстват новите шампиони, а присъствието на толкова много известни личности превърна празника в едно от най-запомнящите се събития в Ню Йорк през последните години. Невероятно закриване на парада направи поп иконата Алиша Кийс, която прикова всички погледис емблематична визия и хит, който хиляди пяха заедно с нея.

Снимка: Getty Images

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