Световноизвестната певица Алиша Кийс развълнува хиляди фенове със зрелищен финал на шампионския парад на Ню Йорк Никс, след като изпълни емблематичната песен „Empire State of Mind“. Появата ѝ бързо се превърна в гореща тема за медии и почитатели, а грандиозното събитие ще се помни дълго.

Традиционният шампионски парад в града победител в НБА тази година събра стотици хиляди фенове по улиците на Ню Йорк, за да отпразнуват първата титла на Никс от 53 години насам!

Впечатляваща кожена визия, която прикова погледите

Поп иконата Алиша Кийс заложи на ефектна черна кожена визия. Изпълнителката беше облечена с обсипано с кристали кожено яке на Pelle Pelle, съчетано с кожен панталон, масивен диамантен медальон в стил Ruff Ryders и големи халки с диаманти. Косата ѝ беше прибрана в елегантна двойна опашка, което допълни модерната визия.

„Empire State of Mind“ озвучи финала

Родената в Манхатън певица излезе на сцената пред сградата на кметството, където изпълни „Empire State of Mind“ – хита, който записва заедно с Jay-Z и който от години се възприема като един от неофициалните химни на Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

В началото на изпълнението възникнаха кратки технически проблеми със звука, но след отстраняването им Кийс приветства публиката с думите: „Това е нашето време. Ние сме шампиони“, след което завладя сцената, а феновете и играчите на Никс запяха заедно с нея.

Снимка: Getty Images

Втори специален тоалет за шампионската седмица

Това не е първата визия на Алиша Кийс, посветена на Никс през последните дни. По време на закриването на Tribeca Festival певицата носеше син вариант на същото яке, създадено в сътрудничество между Pelle Pelle и и марката FISLL на бившия баскетболист Алън Хюстън. Лимитираната серия е вдъхновена от цветовете и историята на отбора.

Снимка: Getty Images

Шампионският парад премина по емблематичния маршрут Canyon of Heroes в Манхатън и завърши пред кметството, където играчите на Никс получиха символичните ключове на града. Хиляди привърженици изпълниха улиците, за да отпразнуват историческата титла, а участието на Алиша Кийс превърна финала на събитието в истински празник за Ню Йорк.

Снимка: Getty Images

Алиша Кийс обаче не е единствената звезда, която обожава Никс и се радва на успехите им. Вижте каква е връзката на Дженифър Лопес с тях - тук: