Поп иконата Дженифър Лопес, която цял свят обожава, отправи силно емоционално послание към отбора на Ню Йорк Никс след спечелването на шампионската титла в НБА. Певицата бе повече от развълнувана, радвайки се искрено на големия успех, който всички очакваха с нетърпение.

"Спомням си последния път, когато отборът беше в битката за титлата, и как бързах да се прибера след снимачната площадка за всеки мач"

В публикация в Инстаграм, Джей Ло поздрави отбора за историческия успех и сподели личните си спомени от времето, когато Никс за последно са били сред претендентите за шампионската титла. „Поздравления за Ню Йорк Никс, шампиони на НБА! Спомням си последния път, когато отборът беше в битката за титлата, и как бързах да се прибера след снимачната площадка за всеки мач, за да гледам как Патрик Юинг, Джон Старкс и Чарлз Оукли правят невероятен сезон“, написа Лопес.

Тя подчерта, че феновете на отбора са чакали този момент години наред и благодари на играчите за това, че са обединили града и са върнали вярата и надеждата на привържениците. „Чакахме този ден толкова дълго. Благодаря ви, че отново обединихте нашия град. Върнахте вярата, надеждата и убеждението, че няма нищо невъзможно“, добави звездата. Джей Ло похвали отбора за положения труд и постоянството по пътя към върха, като подчерта, че успехът е заслужен резултат от усилията на играчите и треньорския щаб.

„Упоритият труд, добротата и постоянството се отплащат. Направихте сезона незабравим.Никс завинаги“, завърши тя. Публикацията бързо привлече вниманието на феновете и събра хиляди харесвания и коментари, като мнозина споделиха ентусиазма на Дженифър Лопес за успеха на нюйоркския тим. За привържениците на Никс титлата бележи кулминацията на дългоочаквано завръщане на върха и повод за празненства в целия град Ню Йорк.