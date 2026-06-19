Холивудският актьор Бен Стилър бързо се е заел с работата по документална поредица за Ню Йорк Никс - само дни след като отборът спечели първата си титла в НБА от 53 години насам.

60-годишният Стилър е сред най-известните звезди от шоубизнеса, които редовно подкрепят Никс от трибуните в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Актьорът, комик и режисьор присъства и в Сан Антонио, когато Никс победиха Сан Антонио Спърс с 94:90 в петия мач от финалите на НБА на 13 юни 2026 г.

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На 17 юни Стилър потвърди в публикация в социалната мрежа X, че работи по документалния проект съвместно с HBO и A24.

„Не мога да бъда по-развълнуван, че правим този документален филм за Ню Йорк Никс с A24 и HBO! #LETSGOKNICKS“, написа той.

Снимка: Getty Images

Стилър, който често е забелязван да снима с телефона си по време на мачовете, разкри повече подробности за проекта в подкаста Roommates, воден от звездите на Никс Джейлън Брънсън и Джош Харт.

„Очевидно съм заснел доста неща с телефона си, но идеята е да разкажем за всички епохи на Никс и за този отбор. Това е кулминацията на нещо, което се изгражда от много време, и е изключително вълнуващо“, каза Стилър.

Снимка: Getty Images

Той допълни, че е получил изключителен достъп до отбора и вероятно снимките ще продължат и през следващия сезон.

„Ще ви потърся за няколко интервюта“, пошегува се той с новите шампиони.

По думите му работата по документалната поредица е започнала още с началото на плейофите през пролетта и ще продължи поне още година.

Снимка: Getty Images

„Много хора отдавна искаха това да се случи. Радвам се, че собственикът на Никс Джеймс Долан най-накрая реши да го направи и ни предостави достъп. Има толкова много велики епохи – титлите през 70-те, силните години през 90-те и сега този отбор, който отново донесе шампионската титла. Искаме да създадем страхотен документален филм за феновете“, каза Стилър.

Според A24 новата документална поредица ще проследи цялата история на клуба – от славните години през 90-те до невероятния и рекорден поход към титлата, който върна шампионския трофей в Ню Йорк. Зрителите ще видят невиждани досега кадри и ще получат безпрецедентен достъп зад кулисите на НБА.

Снимка: Getty Images

На петия мач от финалите Стилър беше в компанията на други известни фенове на Никс, сред които Тимъти Шаламе, Джош Сафди, Трейси Морган, Спайк Лий, Джон Туртуро и Сидни Суини, които пътуваха до Тексас, за да станат свидетели на историческата победа.

На четвъртия мач в „Медисън Скуеър Гардън“, когато Никс направиха рекорден обрат, трибуните бяха изпълнени със знаменитости, включително Тейлър Суифт, Кайли Дженър, Мариска Харгитай, Адам Сандлър, Майкъл Джей Фокс, Крис Рок, Джулиан Мур, Кики Палмър, Упи Голдбърг, Хейли Бийбър, Джими Фалън, Ейми Шумър, Пен Баджли, Джереми Стронг, Рейн Уилсън, Нас и Тейт Макрей.

Снимка: Getty Images

https://ladyzone.bg/laifstail/vtori-shans-za-ljubovta-ben-stilar-i-saprugata-mu-otnovo-sa-zaedno-sled-5-godini-razdjala.html

Освен работата по документалната поредица, следващите проекти на Стилър включват филма The Dink на Apple TV, чиято премиера е на 24 юли, както и Focker-in-Law – новата част от популярната поредица Meet the Parents, която излиза по кината на 25 ноември.

Снимка: Getty Images

БЕН СТИЛЪР

Бен Стилър е американски комик, писател, режисьор и продуцент, носител на награда „Еми“, номиниран е за „Сатурн“ и две награди „Сателит“.

Бен Стилър е роден на 30 ноември 1965 г. в Ню Йорк, САЩ, в семейство на професионални актьори-комици Ан Мира и Джери Стилър. Прави телевизионния си дебют на 10 години.

Снимка: Getty Images

Най-напред започва да учи кинематография в Лос Анджелис, но след 9 месеца напуска и започва да учи актьорско майсторство в Ню Йорк. Има една дъщеря, родена през 2002 г. и син, роден през 2005 г.

Снимка: Getty Images

През 1987 г. прави дебюта си в киното във филма на Стивън Спилбърг „Империята на Слънцето“. Участвал е в над 100 филма и телевизионни предавания.

Известни филми с негово участие са „Запознай се с нашите“, „Кланът Тененбаум“, „Нощ в музея“, „Нощ в музея 2“, „Ах, тази Мери“, „Мегаум“ и други.