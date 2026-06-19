По време на финалите в НБА през 2026 г. една необичайна история привлече вниманието не само на баскетболните фенове, но и на модните ентусиасти. В центъра ѝ се оказа моделът и предприемач Джордин Уудс – годеница на звездата на Ню Йорк Никс Карл-Антъни Таунс – и нейната яркооранжева чанта, която мнозина започнаха да наричат „талисманът“ на отбора.

Уудс редовно присъстваше на плейофните мачове на Никс в „Медисън Скуеър Гардън“, като почти винаги носеше един и същ аксесоар – малка оранжева чанта в цветовете на отбора. Постепенно сред феновете се заражда любопитно суеверие: докато чантата е в залата, Никс печелят. Серията достигна впечатляващите 13 поредни победи в плейофите.

Според самата Уудс тя първоначално не е възприемала аксесоара като талисман, но след поредицата от успехи е решила да не променя ритуала си, пишат от Vogue.

Историята стана още по-интересна по време на третия мач от финалната серия срещу Сан Антонио Спърс. Заради засилени мерки за сигурност и временна забрана за внасяне на чанти в залата, Уудс не успя да внесе любимия си аксесоар. Именно тогава Никс прекъснаха победната си серия и загубиха двубоя.

Снимка: Getty Images/Instagram

Съвпадение или не, феновете веднага свързаха поражението с отсъствието на „късметлийската“ чанта.

Два дни по-късно забраната беше отменена и аксесоарът отново се появи край игрището. В четвъртия мач Никс осъществиха впечатляващ обрат, след като изоставаха сериозно в резултата. В социалните мрежи Джордин Уудс се пошегува, че може би чантата наистина носи късмет. Публикацията ѝ бързо стана популярна сред феновете на отбора.

След спечелването на шампионската титла историята придоби още по-голяма популярност. Самият Карл-Антъни Таунс неколкократно се шегуваше, че именно чантата е помогнала на отбора да стигне до първия му шампионски трофей от 1973 г. насам. В интервю след триумфа той заяви, че Ню Йорк „има много за какво да благодари“ на аксесоара, коментират от Marie Claire.

Любопитен факт е, че оранжевата чанта е модел от модната марка Woods by Jordyn, основана от самата Уудс. След като започна да се появява редовно по телевизионните излъчвания и в публикациите от мачовете, моделът бързо се разпродаде. Въпреки това историята около него се възприема повече като забавна спортна легенда, отколкото като маркетингова кампания.

Успехът предизвика истинска еуфория в Ню Йорк. На 18 юни над един милион фенове изпълниха улиците на Манхатън за традиционния тикър-тейп парад по прочутия „Каньон на героите“ – от Battery Park до City Hall.

В шествието участваха играчите на Никс, легенди на клуба, известни личности като Спайк Лий, Крис Рок и Тимъти Шаламе, а кметът Зохран Мамдани връчи на шампионите символичните ключове на града. Това беше първият шампионски парад на Никс в съвременната история на клуба и едно от най-мащабните спортни тържества, които Ню Йорк е виждал през последните десетилетия.

Това беше първият шампионски парад на Никс в съвременната история на клуба и едно от най-мащабните спортни тържества, които Ню Йорк е виждал през последните десетилетия.

Снимка: Getty Images/Instagram

Тимът спечели финалната серия на НБА срещу Сан Антонио Спърс с 4:1 победи и завоюва първата си шампионска титла от 1973 г. насам. Големият герой на финалите беше Джейлън Брънсън, който бе избран за MVP на серията. Особено впечатляващ остана четвъртият мач, в който Никс наваксаха пасив от 29 точки – най-големият обрат във финалите на НБА досега – преди да триумфират с 107:106. В решаващия пети двубой нюйоркчани победиха Спърс с 94:90 и сложиха край на 53-годишното чакане за титла.

Успехът предизвика истинска еуфория в Ню Йорк. На 18 юни над един милион фенове изпълниха улиците на Манхатън за традиционния тикър-тейп парад по прочутия „Каньон на героите“ – от Battery Park до City Hall. В шествието участваха играчите на Никс, легенди на клуба, известни личности като Спайк Лий, Крис Рок и Тимъти Шаламе, а кметът Зохран Мамдани връчи на шампионите символичните ключове на града. Изглежда той също вярва в „магията“ на чантата, като не пропусна да се снима с популярния аксесоар.